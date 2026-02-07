 Перейти к основному контенту
Ректор Бауманки назвал мифом «билет» из техникума в университет

Сюжет
Эксклюзивы РБК
После техникума «к абстракции» вернуться сложно, считает Михаил Гордин. Он отметил, что требования к рабочим возросли — «раньше токарь должен был иметь хороший глазомер и чтоб руки не тряслись», а сейчас должен программировать
Михаил Гордин
Михаил Гордин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Делающийся в системе образования в последние годы упор на среднее профессиональное образование — это положительный процесс, но нужно понимать, что колледжи готовят техников, а не инженеров, сказал в интервью РБК ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.

В России рекордно сократилась доля переходящих в 10-й класс школьников
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

«Техников в СПО подготовить можно, техники очень нужны, без них сложно. Хорошо, что делается упор на СПО и нет бесконечного желания получить всем высшее образование. Инженерно-технические работники решают свои задачи в рамках работы техника, потому что оборудование надо обслуживать, ремонтировать, эксплуатировать», — сказал он.

При этом, по оценке Гордина, есть ошибочное представление о том, что после среднего профессионального образования нужно получать высшее, хотя тех, кому это действительно нужно, — единицы. «Есть миф, что хорошо, когда после СПО человек поступает на высшее образование. Это, на самом деле, далеко не факт», — сказал Гордин. Он отметил, что в колледжах не изучают абстрактные дисциплины, там готовят к рабочей специальности и учат практической деятельности, после такой подготовки вернуться к абстракции сложно. «У тебя должны быть особенные мозги, чтобы, научившись что-то делать руками, вернуться обратно к абстрактным размышлениям. Есть такие люди, безусловно, но их единицы. Поэтому завершение СПО точно не является билетом к высшему образованию в Бауманке, да и на Физтех тоже вряд ли кто-то поступает», — сказал ректор.

По его словам, в Бауманке «первые два-три года — это жесткая фундаментальная подготовка, абстрактная» и они ценны тем, что там преподаватели могут «давать фундаментальные дисциплины, развивать аналитические способности, тренировать вот эту самую нейросеть [показывает на голову], чтобы она умела работать с абстрактными, сложными вещами».

При этом, отметил Гордин, характер работы техников и навыки, которыми они должны обладать меняются и становятся более сложными: «Раньше токарь должен был иметь хороший глазомер, и чтобы руки не тряслись. А сейчас он должен программировать на станке с ЧПУ [числовое программное управление]. Он не должен изобретать станок с ЧПУ, не должен делать технологическую карту, он должен на нем работать. Это важная, интересная, высокооплачиваемая работа. Просто не обязательно для этого знать высшую математику».

В 2026 году, согласно принятым изменениям, выпускники учреждений СПО смогут поступать в вуз без учета результатов ЕГЭ, но только на те специальности, по которым они уже получили предыдущее образование.

По итогам приемной кампании 2025 года в колледжи и техникумы в России поступило порядка 1,3 млн человек, сообщала пресс-служба Минпросвещения.

В вузах закрыли почти 100% выделенных мест в рамках приемной кампании 2025 года: были зачислены 904 тыс. выпускников школ и колледжей, на бюджетные места — более 440 тыс. человек, сообщил в сентябре глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
При участии
Полина Химшиашвили, Кирилл Сироткин
поступление Колледжи профессиональное образование высшее образование МГТУ им. Баумана Михаил Гордин вузы
