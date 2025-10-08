Эксперимент с ОГЭ снизил число выпускников без аттестатов вдвое

 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Эксперимент с ОГЭ в Петербурге снизил число выпускников без аттестатов вдвое
Фото: Светлана Ланюгова / ТАСС
Фото: Светлана Ланюгова / ТАСС

В Санкт-Петербурге число выпускников девятых классов, которые не получили аттестат, сократилось более чем в два раза в результате проведения эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина на круглом столе в Государственной думе в среду, передает корреспондент РБК.

Так, в 2024 году аттестат не получили почти 1,4 тыс. человек, а в 2025 году — 574 человека. Из них 269 человек не допустили к экзаменам, 305 человек не сдали ОГЭ, а 213 остались на второй год.

Поступить в колледжи, получив аттестат после сдачи только двух экзаменов, в Петербурге было возможно по 19 специальностям, которые выделили как наиболее востребованные для экономики города. Прием по ним увеличился на 28,9%. При этом, указала Потехина, больше половины поступивших все же сдавали четыре предмета ОГЭ. По словам вице-губернатора, школьникам советовали сдавать четыре экзамена, как необходимо по общим правилам, а не выбирать легкий путь.

Среди лидирующих специальностей по цифрам набора в рамках эксперимента: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей — 1,1 тыс. человек; повар, кондитер — 1,06 тыс. человек; сварщик ручной и механизированной сварки — 844 человека; оператор-накладчик металлообрабатывающих станков — 680 человек.

При этом наибольший рост поступивших по сравнению с прошлым годом — на 80% — пришелся на специальность мастера растениеводства. На 69% вырос прием на специальность контролера качества в машиностроении, на 61% — на монтажника радиоэлектронной аппаратуры, на 55% — на оператора оборудования швейного производства.

В эксперименте этого года по сдаче только двух экзаменов ОГЭ для поступления в колледжи, помимо Санкт-Петербурга, участвовали Москва и Липецкая область. Результаты эксперимента в двух последних регионах в Госдуме обсудят в четверг и пятницу. 

3 октября министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что количество регионов, участвующих в эксперименте, увеличится с трех до шести к 2029 году. 

Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
Школа образование аттестаты Санкт-Петербург эксперимент
