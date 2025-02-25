Глава Минздрава сообщил, сколько врачей не хватает в России

В России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. медработников среднего звена, заявил Мурашко в Госдуме. Ранее спикер назвал недобросовестной работу «ряда министерств»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В системе здравоохранения России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в Госдуме.

«По дефициту медицинских кадров мы озвучивали цифру в Государственной думе — 29 407 человек, сегодня мы оцениваем эту цифру где-то в 23 297 врачей, и по среднему медицинскому персоналу дефицит составляет 63 643», — сказал он (цитата по ТАСС).

Чиновник пояснил, что многие врачи старшего возраста ушли из медицинской отрасли после начала пандемии. В 2020 году численность врачей сократилась с 557 тыс. до 541 тыс., а в 2023-м выросла почти до 558 тыс., привел статистику министр. Общий прирост врачебного персонала в период 2019–2024 годов составил около 6,5 тыс. человек. Что касается среднего медперсонала, то сокращение его численности «удалось переломить», но «говорить об увеличении пока рано», признал Мурашко.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «недобросовестной» работу ряда министерств. Его замечание в том числе относилось к дефициту кадров в системе здравоохранения. Володин выразил надежду, что депутаты обсудят эту проблему, чтобы «ситуация изменилась к лучшему».

В конце 2023 года Минздрав сообщил о нехватке около 26,5 тыс. врачей и 58,2 тыс. фельдшеров, в середине 2024-го — 29 тыс. и 63 тыс. соответственно.