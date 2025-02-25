Глава Минздрава сообщил, сколько врачей не хватает в России
В системе здравоохранения России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в Госдуме.
«По дефициту медицинских кадров мы озвучивали цифру в Государственной думе — 29 407 человек, сегодня мы оцениваем эту цифру где-то в 23 297 врачей, и по среднему медицинскому персоналу дефицит составляет 63 643», — сказал он (цитата по ТАСС).
Чиновник пояснил, что многие врачи старшего возраста ушли из медицинской отрасли после начала пандемии. В 2020 году численность врачей сократилась с 557 тыс. до 541 тыс., а в 2023-м выросла почти до 558 тыс., привел статистику министр. Общий прирост врачебного персонала в период 2019–2024 годов составил около 6,5 тыс. человек. Что касается среднего медперсонала, то сокращение его численности «удалось переломить», но «говорить об увеличении пока рано», признал Мурашко.
назвал «недобросовестной» работу ряда министерств. Его замечание в том числе относилось к дефициту кадров в системе здравоохранения. Володин выразил надежду, что депутаты обсудят эту проблему, чтобы «ситуация изменилась к лучшему».
В конце 2023 года Минздрав сообщил о нехватке около 26,5 тыс. врачей и 58,2 тыс. фельдшеров, в середине 2024-го — 29 тыс. и 63 тыс. соответственно.
Читайте РБК в Telegram.
Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине
Европейские страны задумали создать «Банк перевооружения» из-за Трампа
ЕС предложил Украине свою «взаимовыгодную» сделку по ресурсам
Великобритания ввела новые санкции против России
Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом
В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице
Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии
Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской