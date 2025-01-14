Володин заявил о недобросовестной работе «ряда министерств»
Ряд министерств недобросовестно подходит к исполнению своих обязанностей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Хочется сказать, мало приятного, ряд министерств недорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий», — сказал он.
По его словам, это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР) инвалидов, а также дефицита кадров в здравоохранении и образовании.
Володин выразил надежду на то, что депутатам Госдумы «удастся в течение сессии эти вопросы вынести на обсуждение», чтобы «ситуация изменилась к лучшему».
За обеспечение инвалидов ТСР отвечают Социальный фонд России и его территориальные отделения, куда поступает финансирование из федерального бюджета. Люди с инвалидностью жаловались на задержки с сертификатами и компенсациями за коляски и ходунки, и эта проблема наблюдалась по всей стране.
Материал дополняется
Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекорд
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Доля сделок без ипотеки в Москве достигла 85%
Как новые санкции повлияют на российский футбол
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов