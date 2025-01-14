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Политика ,  
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Володин заявил о недобросовестной работе «ряда министерств»

Володин заявил о недобросовестной работе «ряда министерств»
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Ряд министерств недобросовестно подходит к исполнению своих обязанностей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Хочется сказать, мало приятного, ряд министерств недорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий», — сказал он.

По его словам, это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР) инвалидов, а также дефицита кадров в здравоохранении и образовании.

Володин выразил надежду на то, что депутатам Госдумы «удастся в течение сессии эти вопросы вынести на обсуждение», чтобы «ситуация изменилась к лучшему».

За обеспечение инвалидов ТСР отвечают Социальный фонд России и его территориальные отделения, куда поступает финансирование из федерального бюджета. Люди с инвалидностью жаловались на задержки с сертификатами и компенсациями за коляски и ходунки, и эта проблема наблюдалась по всей стране.

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Россия Вячеслав Володин Госдума сессия здравоохранение образование дефицит кадров
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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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