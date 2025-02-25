Мурашко заявил о росте средней зарплаты врачей в России до 123 тыс. руб.

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Средняя зарплата врачей в России за пять лет выросла более чем на 40 тыс. руб. — до 123 тыс. руб. в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

«Средняя заработная плата у врачей по стране за 2019 год составила 80 756 рублей, по итогам девяти месяцев 2024 года, пока просто статистики официальной по завершению 2024 года нет, — 123 259 рублей. То есть [выросла] с 80 до 120 тыс. рублей», — отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Мурашко, зарплата среднего медицинского персонала выросла с 39,5 тыс. руб. в 2019 году до 61 тыс. руб. в 2024-м.

Благодаря росту зарплат в стране отмечается переток кадров из частных медицинских центров в государственные поликлиники и больницы, добавил министр. «Наша задача теперь — вводить систему организации медицинской помощи таким образом, чтобы нагрузка была адекватная. То есть убрать много ненужных, так скажем, документов и заполнений, <...> нагрузку тоже надо снижать», — сказал Мурашко.

В декабре 2024 года член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2025 года зарплаты некоторых работников бюджетной сферы будут увеличены на 13,2%. Так, были индексированы зарплаты врачей, учителей, социальных работников, работников культуры и отдельных категорий государственных служащих. В январе 2024 года заплаты бюджетных работников социальной сферы проиндексировали на 9,8%.