Получателям жилищных пособий предложили давать продуктовые карточки

По мнению Союза потребителей, получатели субсидий на услуги ЖКХ уже признаны нуждающимися, поэтому могут стать первыми получателями продовольственных выплат. Ранее к идее продуктовых карточек вернулся Минпромторг

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Союз потребителей России предложил создать специальные продовольственные карточки для граждан, которые получают жилищные субсидии на оплату ЖКХ. С соответствующим письмом глава союза Петр Шелища обратился в Минпромторг, сообщают «Известия».

Шелища объясняет инициативу тем, что получатели субсидий на коммуналку уже признаны государством нуждающимися, поэтому они могут стать первыми кандидатами на получение продуктовых выплат.

Союз предлагает перечислять таким гражданам по 3 тыс. руб. ежемесячно. Предполагается, что эти средства станут целевыми — потратить их можно будет только на продовольственные продукты отечественного производства.

По мнению Шелища, такой подход не только обеспечит нуждающихся продуктами, но и поддержит отечественную пищевую промышленность, аграриев и торговцев. Автор письма утверждает, что продовольственные карты будут намного эффективнее, чем «вертолетная» раздача денег всем поровну.