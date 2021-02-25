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Получателям жилищных пособий предложили давать продуктовые карточки

По мнению Союза потребителей, получатели субсидий на услуги ЖКХ уже признаны нуждающимися, поэтому могут стать первыми получателями продовольственных выплат. Ранее к идее продуктовых карточек вернулся Минпромторг
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Союз потребителей России предложил создать специальные продовольственные карточки для граждан, которые получают жилищные субсидии на оплату ЖКХ. С соответствующим письмом глава союза Петр Шелища обратился в Минпромторг, сообщают «Известия».

Шелища объясняет инициативу тем, что получатели субсидий на коммуналку уже признаны государством нуждающимися, поэтому они могут стать первыми кандидатами на получение продуктовых выплат.

Союз предлагает перечислять таким гражданам по 3 тыс. руб. ежемесячно. Предполагается, что эти средства станут целевыми — потратить их можно будет только на продовольственные продукты отечественного производства.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По мнению Шелища, такой подход не только обеспечит нуждающихся продуктами, но и поддержит отечественную пищевую промышленность, аграриев и торговцев. Автор письма утверждает, что продовольственные карты будут намного эффективнее, чем «вертолетная» раздача денег всем поровну.

По данным Росстата, в 2019 году субсидии на оплату услуг ЖКХ получали 3 млн российских семей (5,3% от их общего количества). По подсчетам Союза потребителей, на проект понадобится не более 9 млрд руб. в месяц, или 81 млрд руб. в течение 2021 года, если запустить его с 1 апреля. Сумму можно сократить, если исключить из выдачи «продуктового пособия» часть жителей Москвы и Петербурга, где есть собственные, более мягкие, критерии определения нуждающихся.

Ввести продуктовые карточки для малоимущих предлагал Минпромторг еще в 2015 году. Инициатива должна была затронуть 15-16 млн человек и обошлась бы бюджету в 240 млн руб. В 2017 году Минпромторг сделал переоценку своего предложения, после чего идею отвергли как слишком затратную.

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Фото:АГН «Москва»

В феврале 2021 года министерство вернулось к этому предложению. Перечислять деньги на продовольствие ведомство предлагало наиболее нуждающимся слоям населения: всем детям, беременным и кормящим женщинам, воспитанникам и подопечным учреждений социальной сферы.

Позже подумать о введении продуктовых сертификатов предложил президент Владимир Путин. «Мы с вами уже обсуждали это, и в правительстве я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, и проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — сказал президент в ответ на соответствующую инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Автор
Михаил Котляр
продовольственные карточки пособие выплата Союз потребителей
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В ОП предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих
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Путин предложил подумать над сертификатами на продукты для бедных
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