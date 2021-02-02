В кабмине заявили об отсутствии планов вводить продовольственные карточки

В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что это предложение было направлено в аппарат правительства в декабре прошлого года. В то же время в ведомстве отметили, что вопрос реализации таких мер в кабмине пока не обсуждают. Источник в кабмине рассказал изданию, что предлагается использовать механизм, который ранее уже обсуждался в правительстве: гражданам ежемесячно могут перечислять деньги, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания.

Также в декабре с инициативой введения продуктовых карточек выступила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. Помимо этого, она предложила рассмотреть выделение социального питания или товаров первой необходимости для малоимущих. Со своей инициативой Оглоблина обратилась в правительство России.