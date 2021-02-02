В кабмине заявили об отсутствии планов вводить продовольственные карточки
Правительство России не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, передает ТАСС.
«Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается», — сказал Беляков.
По его словам, приоритет при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам отдается мероприятиям, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности».
Ранее «Известия» сообщили, что Министерство промышленности и торговли предложило оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян, перечисляя им деньги на продукты. Речь, в частности, идет о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в больницах и интернатах.