Вирус из Китая , 25 фев, 13:26
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CМИ сообщили о развороте турецкого лайнера из-за подозрений на вирус
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который выполнял рейс из Тегерана в Стамбул, направили в Анкару из-за подозрения на наличие коронавируса у пассажира. Об этом сообщает издание Hurriyet.
По информации Reuters со ссылкой на турецкий авиационный источник, это было сделано после запроса Министерства здравоохранения Турции.
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