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CМИ сообщили о развороте турецкого лайнера из-за подозрений на вирус

Фото: Umit Bektas / Reuters

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который выполнял рейс из Тегерана в Стамбул, направили в Анкару из-за подозрения на наличие коронавируса у пассажира. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По информации Reuters со ссылкой на турецкий авиационный источник, это было сделано после запроса Министерства здравоохранения Турции.

Материал дополняется

Теги: Турция
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