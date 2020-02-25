CМИ сообщили о развороте турецкого лайнера из-за подозрений на вирус

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Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который выполнял рейс из Тегерана в Стамбул, направили в Анкару из-за подозрения на наличие коронавируса у пассажира. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По информации Reuters со ссылкой на турецкий авиационный источник, это было сделано после запроса Министерства здравоохранения Турции.

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