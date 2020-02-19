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Вирус из Китая ,  
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В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде. По его словам, оба пациента находились в Куме.

О смерти двух человек от коронавируса также сообщает Merh со ссылкой на замминистра здравоохранения Ирана. По его словам, пациенты умерли из-за старости и иммунодефицита.

Иран официально подтвердил первые случаи заражения коронавирусом ранее 19 февраля. Минздрав Исламской Республики сообщал, что заболевших изолировали.

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По данным властей Китая, в стране зафиксированы более 74 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Во всем мире это число составляет 75,9 тыс. человек. По даннным ВОЗ, заражены более 73 тыс. человек. Число погибших из-за вируса превысило 2 тыс. человек.

Теги: Иран, коронавирус, смерть
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