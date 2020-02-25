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Бывшего главу ФСИН освободили по УДО

Александра Реймера приговорили в 2017-м к восьми годам колонии за мошенничество при закупке электронных браслетов для подследственных. Экс-главу ФСИН обвиняли в хищении почти 3 млрд руб. в результате закупок по завышенной цене
Александр Реймер (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении», — заявили в пресс-службе, добавив, что решение было принято 20 февраля.

Ранее, в мае 2019 года, в суд уже подавалось прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы ФСИН, однако тогда в удовлетворении было отказано.

Реймера арестовали в марте 2015 года по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов. Экс-главу ФСИН обвиняли в хищении почти 3 млрд руб., а также в том, что из-за его действий браслеты для подследственных, которые содержались под домашним арестом, приобретались по завышенной цене у единственного поставщика.

Экс-директор ФСИН Реймер получил восемь лет за хищение 1,3 млрд руб.
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В июне 2017 года Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Позже Мосгорсуд исключил из приговора штраф. Кроме того, экс-главу ФСИН лишили генеральского звания, после освобождения ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Сам подсудимый свою вину не признал.

По тому же делу вместе с Реймером осудили и его бывших подчиненных Николая Криволапова и Виктора Определенова. Они получили пять лет восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно. В июле 2016 года также был осужден директор компании «Мета», у которой ФСИН закупала электронные браслеты, Николай Мартынов. Суд решил, что Реймер делил с ним выручку от закупок по завышенной цене. Мартынов получил три года восемь месяцев колонии. Он был единственным фигурантом дела, кто признал вину.

Позднее, в августе 2018 года, Мосгорсуд постановил взыскать с Реймера более 2,2 млрд руб.

Авторы: Мария Лисицына, Артем Афонский
Теги: хищение, УФСИН России, УДО
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