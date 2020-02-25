Бывшего главу ФСИН освободили по УДО

Александра Реймера приговорили в 2017-м к восьми годам колонии за мошенничество при закупке электронных браслетов для подследственных. Экс-главу ФСИН обвиняли в хищении почти 3 млрд руб. в результате закупок по завышенной цене

Александр Реймер (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении», — заявили в пресс-службе, добавив, что решение было принято 20 февраля.

Ранее, в мае 2019 года, в суд уже подавалось прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы ФСИН, однако тогда в удовлетворении было отказано.

Реймера арестовали в марте 2015 года по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов. Экс-главу ФСИН обвиняли в хищении почти 3 млрд руб., а также в том, что из-за его действий браслеты для подследственных, которые содержались под домашним арестом, приобретались по завышенной цене у единственного поставщика.