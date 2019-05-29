Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в досрочном освобождении

Центральный районный суд Калининграда принял решение отклонить прошение об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Да, было подано прошение об условно-досрочном освобождении бывшего главы ФСИН РФ. Суд отказал в удовлетворении этой просьбы», — заявили в пресс-службе.

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