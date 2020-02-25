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Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов

Качество помощи адвокатов по назначению никак не оценивается и зачастую может не удовлетворять требованиям Конституции, полагают в Счетной палате. Это создает риски для эффективности расходов на оплату труда таких защитников
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения. Такой вывод содержится в отчете (есть у РБК) аудитора Счетной палаты Татьяны Блиновой.

Аудиторы анализировали показатели, связанные с работой защитников, участвовавших в уголовных процессах по назначению суда с 2016 по декабрь 2019 года. Государство, беря на себя оплату труда адвокатов, «ожидает от них оказания квалифицированной юридической помощи на высоком профессиональном уровне», однако на практике так выходит не всегда, полагают в Счетной палате.

Право каждого на квалифицированную юридическую и адвокатскую помощь, которая в том числе может предоставляться бесплатно, закреплено в Конституции и УПК. Если у обвиняемого нет материальной возможности пригласить адвоката по своему выбору, защитник назначается дознавателем, следователем или судьей, распределением поручений на защиту занимается местная адвокатская палата. Работа такого защитника оплачивается из федерального бюджета.

Вопросы к работе адвокатов

По данным Федеральной палаты адвокатов (ФПА), на которые ссылается Счетная палата, с 2016 по 2018 год число адвокатов в России выросло с 74,7 тыс. до 82,1 тыс, при этом число защитников, участвующих в судах по назначению, снизилось — с 39,6 тыс. до 33,3 тыс., что может быть связано в том числе с сокращением количества дел, поступающих в суды.

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В 2018 году каждое второе уголовное дело и каждый седьмой уголовный материал (например, ходатайство о мере пресечения) рассматривались с привлечением адвоката по назначению суда, следует из данных судебного департамента при Верховном суде. В среднем на защиту одного подсудимого по уголовному делу адвокат по назначению тратил четыре дня.

В среднем подсудимый с госадвокатом обходился государству в 3,7 тыс. руб. В зависимости от региона адвокат по назначению в 2018 году зарабатывал в месяц от 26,2 тыс. до 69,2 тыс. руб., что зачастую больше среднего заработка. Так, в Оренбургской области зарплата адвокатов по назначению превышает среднюю в 2,87 раза.

«Анализ показал, что оплата труда адвоката осуществляется на уровне высококвалифицированного специалиста. Вместе с тем отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией», — сказано в отчете аудитора.

Так, в течение трех лет адвокатские палаты получили 38,9 тыс. жалоб на адвокатов, из которых 8,7 тыс. (или 22%) были удовлетворены. То есть ежегодно от 13,7% до 18,7% адвокатов становились объектами жалоб, а 3,3–4% несли потом дисциплинарное наказание. Эти данные касаются всех адвокатов в целом; данные, касающиеся защитников по назначению, не приводятся. Так или иначе, анализ показал «высокий процент обжалуемых действий адвокатов и привлечения их к ответственности, что может свидетельствовать о низком уровне предоставляемой адвокатами квалифицированной юридической помощи», указывает Блинова. По ее мнению, это обусловлено в том числе отсутствием критериев оценки деятельности адвоката.

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Другой показатель, на который Счетная палата обращает внимание — количество судебных заседаний, отложенных из-за неявки защитника по неуважительным причинам, его опоздания или несвоевременного уведомления о невозможности явиться. По данным судебного департамента, в 2018 году по подобным причинам было отложено более полутора тысяч судебных заседаний, и это одна из основных причин их переноса.

Среди проблем, связанных с эффективностью работы госзащитников, Счетная палата отмечает то, что такие адвокаты могут не выполнять отдельные полномочия и «не реализуют все средства и способы защиты, не запрещенные УПК». При этом перечень документов, которые адвокат должен был бы представить, чтобы доказать полноценность помощи, сейчас не утвержден.

Проблемы с выплатами адвокатам

Другая проблема связана с тем, что управления судебного департамента допускают задержки при начислении вознаграждений адвокатам, и это «может негативно влиять на квалифицированное оказание юридической помощи».

Госорганы, судебная и адвокатская система не располагают «полными и достоверными данными о деятельности и суммах выплат адвокатам», — сказано в отчете. Так, в 2016–2018 годах и первом полугодии 2019 года управления судебного департамента потратили на работу адвокатов по назначению более 10,3 млрд руб. (в том числе в уголовных процессах — более 9,5 млрд), и это более 89% от всей суммы понесенных государством судебных издержек, следует из данных судебного департамента.

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Суммы дохода адвокатов по назначению, приведенные ФПА, и суммы вознаграждений, фактически перечисленные адвокатам, по данным Федерального казначейства, не совпадают, отметили в Счетной палате. Так, в 2018 году, по данным системы «Электронный бюджет», государство перечислило на оплату вознаграждений адвокатам по назначению более 6 млрд руб. По данным ФПА, защитники получили только 4,3 млрд руб. А адвокатам Дагестана государство начислило в 2,2 раза больше денег, чем они заработали по данным ФПА, что связано с тем, что почти половина средств (45%) была переведена не на счета адвокатских образований, а на личные счета защитников.

Такая схема приводит к занижению налогооблагаемой базы, указывают в Счетной палате. В целом по стране за 3,5 года занижение составило 423,3 млн руб, то есть в бюджет не поступил налог на доходы физлиц и пенсионные платежи на сумму порядка 59,3 млн руб., отметила Блинова.

Авторы: Маргарита Алехина, Юлия Старостина
Теги: адвокат, Счетная палата
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