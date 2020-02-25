Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов

В 2018 году каждое второе уголовное дело и каждый седьмой уголовный материал (например, ходатайство о мере пресечения) рассматривались с привлечением адвоката по назначению суда, следует из данных судебного департамента при Верховном суде. В среднем на защиту одного подсудимого по уголовному делу адвокат по назначению тратил четыре дня.

В среднем подсудимый с госадвокатом обходился государству в 3,7 тыс. руб. В зависимости от региона адвокат по назначению в 2018 году зарабатывал в месяц от 26,2 тыс. до 69,2 тыс. руб., что зачастую больше среднего заработка. Так, в Оренбургской области зарплата адвокатов по назначению превышает среднюю в 2,87 раза.

«Анализ показал, что оплата труда адвоката осуществляется на уровне высококвалифицированного специалиста. Вместе с тем отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией», — сказано в отчете аудитора.

Так, в течение трех лет адвокатские палаты получили 38,9 тыс. жалоб на адвокатов, из которых 8,7 тыс. (или 22%) были удовлетворены. То есть ежегодно от 13,7% до 18,7% адвокатов становились объектами жалоб, а 3,3–4% несли потом дисциплинарное наказание. Эти данные касаются всех адвокатов в целом; данные, касающиеся защитников по назначению, не приводятся. Так или иначе, анализ показал «высокий процент обжалуемых действий адвокатов и привлечения их к ответственности, что может свидетельствовать о низком уровне предоставляемой адвокатами квалифицированной юридической помощи», указывает Блинова. По ее мнению, это обусловлено в том числе отсутствием критериев оценки деятельности адвоката.

Другой показатель, на который Счетная палата обращает внимание — количество судебных заседаний, отложенных из-за неявки защитника по неуважительным причинам, его опоздания или несвоевременного уведомления о невозможности явиться. По данным судебного департамента, в 2018 году по подобным причинам было отложено более полутора тысяч судебных заседаний, и это одна из основных причин их переноса.

Среди проблем, связанных с эффективностью работы госзащитников, Счетная палата отмечает то, что такие адвокаты могут не выполнять отдельные полномочия и «не реализуют все средства и способы защиты, не запрещенные УПК». При этом перечень документов, которые адвокат должен был бы представить, чтобы доказать полноценность помощи, сейчас не утвержден.

Проблемы с выплатами адвокатам

Другая проблема связана с тем, что управления судебного департамента допускают задержки при начислении вознаграждений адвокатам, и это «может негативно влиять на квалифицированное оказание юридической помощи».

Госорганы, судебная и адвокатская система не располагают «полными и достоверными данными о деятельности и суммах выплат адвокатам», — сказано в отчете. Так, в 2016–2018 годах и первом полугодии 2019 года управления судебного департамента потратили на работу адвокатов по назначению более 10,3 млрд руб. (в том числе в уголовных процессах — более 9,5 млрд), и это более 89% от всей суммы понесенных государством судебных издержек, следует из данных судебного департамента.

Суммы дохода адвокатов по назначению, приведенные ФПА, и суммы вознаграждений, фактически перечисленные адвокатам, по данным Федерального казначейства, не совпадают, отметили в Счетной палате. Так, в 2018 году, по данным системы «Электронный бюджет», государство перечислило на оплату вознаграждений адвокатам по назначению более 6 млрд руб. По данным ФПА, защитники получили только 4,3 млрд руб. А адвокатам Дагестана государство начислило в 2,2 раза больше денег, чем они заработали по данным ФПА, что связано с тем, что почти половина средств (45%) была переведена не на счета адвокатских образований, а на личные счета защитников.

Такая схема приводит к занижению налогооблагаемой базы, указывают в Счетной палате. В целом по стране за 3,5 года занижение составило 423,3 млн руб, то есть в бюджет не поступил налог на доходы физлиц и пенсионные платежи на сумму порядка 59,3 млн руб., отметила Блинова.