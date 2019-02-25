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Водители депутатов пожаловались в Кремль на слежку через ГЛОНАСС
Водители автопарка Управления делами президента пожаловались в Кремль на то, что перемещение депутатских машин отслеживают через спутниковую систему ГЛОНАСС. Поводом для обращения стал выговор одному из водителей
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В понедельник, 25 февраля, профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза №2», пожаловался в Кремль на незаконную, по их мнению, слежку за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы. О жалобе РБК сообщил руководитель профсоюза Вадим Тарношинский. Обращение (есть у РБК) было направлено на имя начальника транспортного управления Управления делами президента (УДП) Анатолия Тюкова.

Поводом для письма стал выговор одному из членов профсоюза водителей, обслуживающих депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской службы связи. Руководитель «Автобазы №2» Виталий Вотяков объявил выговор водителю из-за показаний ГЛОНАСС по автомобилю BMW 530 D, закрепленному за депутатом Госдумы. В приказе о взыскании отмечено, что должностной инструкцией водителя предписано «не допускать случаев использования автомобиля в личных целях и не по назначению без разрешения руководства».

Отслеживание передвижения депутатской машины осуществлял главный администратор автобазы Андрей Коршунов, отмечено в обращении. По словам Тарношинского, доступ к показаниям ГЛОНАСС на автопредприятии имеют диспетчеры, начальники автоколонн и администраторы объектов. «В госконтрактах на транспортное обслуживание чиновников не говорится об установке в машинах системы ГЛОНАСС», — отметили в профсоюзе. По его словам, устройств ГЛОНАСС нет в BMW 7, которые возят руководителей комитетов и фракций Госдумы.

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Штрафной круг: водители Управделами пожаловались на дорогую парковку

Выговор водителю не первый конфликт из-за ГЛОНАСС в депутатских машинах. В апреле 2018 года руководитель «Автобазы №2» уволил водителя за использование в личных целях служебного автомобиля. Уволенный обратился с иском в Кузьминский районный суд, где было установлено, что заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве Олег Бочкарев, к которому был прикреплен водитель, регулярно ездил в НПО «Орион», где на руководящей должности работает родственник чиновника​. «Автомашина находилась неподалеку в режиме ожидания», — говорилось в материалах суда. Решение по иску водителя пока не вынесено.

«Установка на автомобили автотранспортных предприятий, подведомственных Управлению делами президента, системы «ГЛОНАСС» производится по праву работодателя и в строгом соответствии с постановлением правительства об оснащении транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС», — заявила РБК пресс-секретарь УДП Елена Крылова.

Законно ли следить за VIP-машинами

Машины депутатов оборудовали системой ГЛОНАСС еще в 2012 году. Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Михаил Авдеев в разговоре с РБК отметил, что система устанавливается для обеспечения безопасности и контроля водителей автотранспорта. «Приказ об установке ГЛОНАСС был крайне резонансным на 2012 год, но раз его приняли, то придется следовать таким правилам», — отметил Авдеев.

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков назвал проблему «надуманной». «Эта система создается не для того, чтобы контролировать депутата, а для контроля водителей, которые могут во время ожидания уехать по своим делам или подрабатывать <…> Если кто-то из депутатов не хочет, чтобы государственная структура получала данные о его маршрутах, то пусть используют свою машину, такси или общественный транспорт», — сказал Лысаков.

Несмотря на то, что неприкосновенность депутата распространяется на личные и служебные автомобили, ограничений на осуществление контроля передвижения за машинами правительственных парков не устанавливается, сказал РБК партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Депутатская неприкосновенность распространяется на средства транспорта, а не на водителей, которые могут быть привлечены в том числе и к дисциплинарной ответственности, что и произошло», — добавил юрист. По его словам, автопарк, таким образом, может отслеживать водителей, в том числе не используется ли автомобиль в личных средствах.

Авторы: Дмитрий Серков, Мария Кокорева
Теги: Управделами президента, Спецтранспорт, ГЛОНАСС
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