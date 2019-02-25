Водители депутатов пожаловались в Кремль на слежку через ГЛОНАСС

Водители автопарка Управления делами президента пожаловались в Кремль на то, что перемещение депутатских машин отслеживают через спутниковую систему ГЛОНАСС. Поводом для обращения стал выговор одному из водителей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В понедельник, 25 февраля, профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза №2», пожаловался в Кремль на незаконную, по их мнению, слежку за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы. О жалобе РБК сообщил руководитель профсоюза Вадим Тарношинский. Обращение (есть у РБК) было направлено на имя начальника транспортного управления Управления делами президента (УДП) Анатолия Тюкова.

Поводом для письма стал выговор одному из членов профсоюза водителей, обслуживающих депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской службы связи. Руководитель «Автобазы №2» Виталий Вотяков объявил выговор водителю из-за показаний ГЛОНАСС по автомобилю BMW 530 D, закрепленному за депутатом Госдумы. В приказе о взыскании отмечено, что должностной инструкцией водителя предписано «не допускать случаев использования автомобиля в личных целях и не по назначению без разрешения руководства».

Отслеживание передвижения депутатской машины осуществлял главный администратор автобазы Андрей Коршунов, отмечено в обращении. По словам Тарношинского, доступ к показаниям ГЛОНАСС на автопредприятии имеют диспетчеры, начальники автоколонн и администраторы объектов. «В госконтрактах на транспортное обслуживание чиновников не говорится об установке в машинах системы ГЛОНАСС», — отметили в профсоюзе. По его словам, устройств ГЛОНАСС нет в BMW 7, которые возят руководителей комитетов и фракций Госдумы.

Выговор водителю не первый конфликт из-за ГЛОНАСС в депутатских машинах. В апреле 2018 года руководитель «Автобазы №2» уволил водителя за использование в личных целях служебного автомобиля. Уволенный обратился с иском в Кузьминский районный суд, где было установлено, что заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве Олег Бочкарев, к которому был прикреплен водитель, регулярно ездил в НПО «Орион», где на руководящей должности работает родственник чиновника​. «Автомашина находилась неподалеку в режиме ожидания», — говорилось в материалах суда. Решение по иску водителя пока не вынесено.