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СМИ узнали о запрете российского флага на церемонии закрытия Олимпиады
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СМИ узнали о запрете российского флага на церемонии закрытия Олимпиады
Общество, 25 фев, 03:15
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СМИ узнали о запрете российского флага на церемонии закрытия Олимпиады
МОК продлит дисквалификацию российской сборной на церемонию закрытия Олимпиады, узнал портал Inside the games. Официально комитет еще не оглашал свою позицию
Фото: imago sportfotodienst / Global Look Press

Российским спортсменам не разрешат пройти под флагом страны на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщает портал Inside the games. С другой стороны, членство Олимпийского комитета России будет восстановлено по завершении Игр.

По данным портала, члены исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) приняли такое решение на заседании в пятницу, 23 февраля. Однако портал отмечает, что проблема будет обсуждаться на 132-й сессии МОК, поэтому она «может подвергнуться поздним изменениям».

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В начале декабря исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) на период зимних Игр, однако сохранялась вероятность того, что к окончанию Олимпиады санкции будут сняты. В частности, глава ОКР Александр Жуков говорил, что, предположительно, «в последний день российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом».

Однако МОК выставил ряд условий, которые были обязаны выполнить спортсмены из России для снятия санкций. Им запрещалось использовать российскую национальную символику, представляться россиянами, идентифицировать национальную принадлежность и нарушать антидопинговые правила.

Ранее запрещенные препараты мельдоний и триметазидин были обнаружены в крови российских олимпийцев керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой соответственно.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Олимпиада , Флаг
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