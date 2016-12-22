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Отец и первый тренер Загитовой описали подготовку олимпийской чемпионки
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Отец и первый тренер Загитовой описали подготовку олимпийской чемпионки
Зимняя Олимпиада — 2018, 24 фев, 19:25
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Отец и первый тренер Загитовой описали подготовку олимпийской чемпионки
Первый тренер и отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой, получившей первое и пока единственное золото российской сборной на Играх-2018, рассказали РБК о подготовке спортсменки
Алина Загитова (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Первый тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой Наталья Антипина рассказала об обстоятельствах спортивной карьеры спортсменки в интервью телеканалу РБК.

«Алина — пример такого трудолюбия, которое не сразу, постепенно развилось в ребенке, и именно этим она смогла показать такие результаты», — делится Антипина. Как рассказала тренер, родители привели к ней Алину в шесть лет, и на тот момент девочка «не особо старалась» на тренировках.

«Постепенно мама с ней разговаривала, и она начала трудиться более сознательно», — поясняет наставник. По ее словам, когда Алина попала в группу к московскому тренеру Этери Тутберидзе, спортсменка в первое время испытывала трудности, поскольку «не умела трудиться постоянно».

По словам Антипиной, за шесть лет тренировок в Ижевске Загитова показала «достаточно большой» прогресс. К началу тренировок у Тутберидзе девочка умела прыгать двойной аксель, сальхов, тройной риттбергер, тройной тулуп.

«Когда она была маленькой, помогали [в мотивации] ежовые рукавицы, сейчас это уже сознательный труд», — добавила тренер.

​Как рассказал РБК отец чемпионки Ильназ Загитов, семья из-за отсутствия результатов не раз думала о том, чтобы Алина закончила тренировки. «Было много раз такое. Не тренируется, по две-три недели не ходила, но в итоге возвращалась», — пояснял Ильназ.

Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей Олимпийских игр в Пхёнчхане 23 февраля. 15-летняя спортсменка в произвольной программе набрала 156,65 балла и по сумме двух программ обошла своих соперниц. Второе место в женском одиночном катании заняла еще одна россиянка, Евгения Медведева. Она также набрала 156,65 балла в произвольной программе, но проиграла Загитовой по сумме баллов.

Самые впечатляющие кадры Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Еще 11 фото
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Золото стало первым для сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане. До этого команда завоевала в Южной Корее четыре серебряные и восемь бронзовых медалей.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: Олимпиада , фигурное катание
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