Армяне среди причин эмиграции назвали Пашиняну хаш, прически и сережки

Пашинян назвал среди причин эмиграции населения проблемы с трудоустройством, невозможность защитить свои права и службу в армии. Но некоторые уехавшие говорили премьеру, что покинули страну из-за нелюбви к хашу

Никол Пашинян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что при встрече с армянами-эмигрантами за рубежом интересовался у них причинами, по которой они уехали из страны.

Заговаривая с официантами, политик спрашивал, разве в Ереване нет для них аналогичной работы, — кто-то говорил, что в республике такой труд не считается престижным. «Выясняется: кто-то эмигрировал из-за прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш (это наваристый жирный суп, который долго вываривается на огне. — РБК), четвертый — кебаб и вытекающие отсюда другие последствия», — сообщил Пашинян (цитата по Panorama.am). Он отметил, что свобода человека является важной частью его жизненного благополучия.

Премьер сказал, что считает проблему эмиграции одной из главных для страны, но не изученной в «достаточной степени». Пашинян назвал среди других факторов, влияющих на отток населения, сложности с трудоустройством, несправедливость, связанную с невозможностью защитить свои права, и службу в армии. «Освобождение одного сына от призыва на военную службу — одна проблема, освобождение четырех сыновей — совершенно другая», — сказал политик и отметил, что это даже влияет на планирование семьи.

«Мы, не замечая этих проблем, постоянно произносим тосты за потенциал диаспоры. Но почему они должны приехать? Кто променяет жизнь, скажем, в Брюсселе на жизнь в приграничном селе Мовсес?» — задался вопросом Пашинян (цитата по Factor.am).

На конец 2023-го население Армении составило 2 млн 990 тыс. — оно выросло на 53 тыс. Прирост произошел за счет 41 тыс. мигрантов и еще 12 тыс. обеспечил естественный прирост. Но большая часть армян живет за пределами республики. Население Армении сопоставимо с числом армян, живущих в России, согласно данным офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Армении, — от 2,5 млн до 3 млн человек. Еще одна крупная диаспора — в США (1,6 млн человек). Около 650 тыс. армян проживают во Франции.

Тему эмиграции Пашинян затронул на заседании, где обсуждался проект о демографической стратегии республики. Политик подчеркнул, что для демографии важна защита прав, сводить проблему только к поддержке рождаемости нельзя.

В текущем году в Армении фиксировали спад рождаемости по сравнению с предыдущим. За январь—июль 2024-го рождаемость упала на 7,6% по сравнению с тем же периодом 2023-го, показали данные Национального статистического комитета республики. В то же время почти на 10% увеличилось число случаев мертворождения. На 6,3% выросла смертность в целом в стране.