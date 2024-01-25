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«РИА Новости» сообщило о деле на проводницу из-за гибели кота Твикса

«РИА Новости»: на проводницу, ссадившую кота Твикса, завели уголовное дело
Глава СК Бастрыкин поручал следователям провести проверку по факту жестокого обращения с животными. Проводницу ранее отстранили от работы
Фото: Страница Ольги Кудряшовой в VK
Фото: Страница Ольги Кудряшовой в VK

Проводница, ссадившая кота Твикса с поезда, который ехал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, стала фигурантом уголовного дела, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Собеседник агентства сказал, что дело завели 24 января. Агентство не сообщило, по какой статье оно возбуждено.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручал провести проверку по факту жестокого обращения с животными. Этому посвящена статья 245 УК. Ч. 1 этой статьи предусматривает меры вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
Общество
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Все произошло 11 января. Кот ехал с родственником хозяина и в какой-то момент выбрался из переноски и выбежал в коридор (человек этого не заметил). Проводница, решив, что в поезд пробрался бездомный кот, ссадила его. Животное позднее нашли мертвым в снегу.

РЖД извинились перед владельцами кота и провели служебное расследование. Компания пообещала пересмотреть правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.

Проводницу отстранили от работы.

Глава «дочки» РЖД Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов говорил, что проводница опросила находившихся в поезде о том, есть ли у кота хозяин, но никто не откликнулся. Поэтому она решила, что животное оказалось в поезде случайно.

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