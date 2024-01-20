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Хозяева выброшенного из поезда в Кирове кота подтвердили его смерть

Хозяева выброшенного из поезда в Кирове кота Твикса подтвердили его смерть
Кот Твикс
Кот Твикс (Фото: Ольга Кудряшова / VK)

Хозяева кота Твикса, которого проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила на мороз, подтвердили смерть животного. Об этом сообщил владелец кота Эдгар Гайфуллин в телеграм-канале, посвященном поискам Твикса в Кирове.

«Твикс был опознан это наш кот», — написал он.

В чате поиска Гайфуллин рассказал, что кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам. Для Твикса был куплен отдельный билет.

11 января кот сам выбрался из переноски, когда его сопровождающий спал. Проводница на остановке в Кирове выпустила его улицу. Она обнаружила, что по вагону ходит кот без хозяев, и решила, что он забежал случайно.

Волонтеры нашли Твикса мертвым в снегу недалеко от железной дороги.

Выброшенного из поезда в Кирове кота нашли мертвым
Общество
Кот&nbsp;Твикс

В телеграм-канале РЖД сообщили, что компания извинилась перед владельцами кота и провела служебное расследование. Пресс-служба РЖД также отметила, что в компании пересмотрят правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.

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«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — говорится в сообщении.

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Теги
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