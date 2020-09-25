В России снимут сериал с сыщиком Фандориным в XXI веке

Действие будет происходить в «альтернативной версии России» XXI века, где у власти до сих пор находятся Романовы, сообщили в «КиноПоиске». Борис Акунин отметил, что в сериале будет «все современное, почти такая же Москва»

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» экранизирует роман писателя Бориса Акунина «Азазель», об этом говорится в поступившем РБК сообщении компании.

Главный герой романа, сыщик Эраст Фандорин в сериале будет вести расследования не в XIX веке, а в «современной альтернативной версии России», сообщили в онлайн-кинотеатре. В такой версии в России по-прежнему царствует дом Романовых, уточнили в «КиноПоиске». Сейчас проект сериала находится на стадии разработки.

Сам Акунин в ходе презентации нового сезона онлайн-кинотеатра пояснил, что действия сериала будет идти в России, где не было революции 1917 года. «Это будет не костюмная драма про XIX век. Это будет фильм про XXI век. Эраст Фандорин будет жить в альтернативной исторически России. Где будет все современное, почти такая же Москва», — сказал Акунин (цитата по ТАСС). Выступит ли он сценаристом сериала, писатель не уточнил.

Роман «Азазель» вышел в 1998 году, он стал первым в серии детективов о сыщике Эрасте Фандорине. В 2002 году вышел сериал «Азазель» режиссера Александра Адабашьяна, сценарий к которому писал Акунин.