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Билл Гейтс рассказал, когда предпочел бы родиться — в прошлом или будущем

Миллиардер Билл Гейтс рассказал, когда предпочел бы родиться — в прошлом или будущем
В 1700 году человек обычно не доживал до 40 лет, но теперь в США в среднем живут почти 80 лет, указал Гейтс. Человечество в будущем победит полиомиелит и рак, уверен он и назвал себя оптимистом
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Наличие проблем, с которыми столкнутся нынешнее и будущие поколения, не сделает жизнь хуже, чем была прежде. Об этом заявил миллиардер, филантроп основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время выступления в австралийском Институте Лоуи, трансляция велась на сайте.

«Я по-прежнему очень оптимистичен в том, что было бы гораздо лучше родиться через 20, 40 и 60 лет, чем когда-либо в прошлом», — рассказал Гейтс.

Он призвал обратить внимание, в каком состоянии человечество находилось еще 300 лет назад и указал, что в 1700 году средняя продолжительность жизни не достигала 40 лет, а сегодня средний американец живет 76,1 года. В те времена люди жили в условия высокой детской смертности и массовой неграмотности, продолжил миллиардер, в будущем условия жизни будут только улучшаться: «Мы вылечим ожирение, мы вылечим рак, мы искореним полиомиелит».

Гейтс при этом отметил, что инновации не обязательно положительно влияют на человечество, поскольку научное и технологическое развитие приводит к опасным результатам, таким как ядерное оружие и биотерроризм. Однако, подчеркнул миллиардер, он испытывает «невероятный оптимизм».

Оптимизм Гейтса не разделяет экономист Нуриэль Рубини, который был одним из немногим экспертов, предсказавших пузыря на рынке жилья в США 2007–2008 годах и последующий глобальный кризис. «Я думаю, что на самом деле мир сейчас похож на крушение поезда в режиме slow-motion. Появились новые серьезные угрозы, которых раньше не было, и они накапливаются, а мы очень мало с этим делаем», — поделился он в конце прошлого года.

Рубини счел, что последние 75 лет, ставшие для человечества периодом процветания, являются исключением, а не правилом, а мир возвращается во времена голода, войн и пандемий. Не все из предупреждений Рубини сбываются: он ранее, в частности, предупреждал о начал американо-иранской войны в 2020 году.

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