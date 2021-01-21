Пандемия коронавируса , 21 янв, 09:05
0
Собянин разрешил открыть колледжи и спортивные школы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возвращении колледжей, учреждений дополнительного образования, спортивных школ и детских досуговых учреждений к обычному режиму работы с 22 января. Об этом сообщается в его блоге.
С этого дня транспортные карты учащихся будут разблокированы. Собянин пояснил, что мера касается учреждений, которые находятся в ведении московского правительства.
В вузах дистанционное обучение пока сохраняется — оно продлено до 6 февраля.
Материал дополняется
.