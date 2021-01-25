АТОР заявила о возможном росте стоимости отдыха на юге России на 30%

Туроператоры предупредили о росте спроса на российские курорты из-за закрытых границ. По их прогнозу, в марте стоимость проживания в отелях Краснодарского края и Крыма может вырасти до 30%

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Стоимость отдыха на российских южных курортах в предстоящем летнем сезоне может вырасти на 20–30%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Опрошенные АТОР эксперты сообщили, что из-за пандемии COVID-19, отсутствия перспективы открытия границ и восстановления выездного туризма в 2021 году ожидается значительный рост спроса на российские курорты.

Этому будет сопутствовать повышение цен. После окончания акций раннего бронирования в марте стоимость проживания в отелях, в первую очередь на черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму, может вырасти на 20–30%. Цены на другие туристические услуги на курортах также могут подскочить на 25–30%.

Туроператоры отмечают, что уже ощутили повышенный спрос на пляжный отдых в России: к концу января объемы продаж по акциям раннего бронирования на 10–15% превышают показатели января 2020 года. В связи с этим повысились цены и на отели на 3–20% в зависимости от категории. В среднем цены увеличились на 10%.