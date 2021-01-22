Сбербанк назвал самые популярные в пандемию у туристов российские регионы

Ими оказались Владимирская и Калининградская области — они вошли в лидеры внутреннего турпотока и летом, и зимой. Более половины россиян, отдыхавших летом 2019 года за рубежом, в пандемию выбрали для путешествий Россию

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Владимирская и Калининградская области оказались в числе лидеров среди регионов, где в период пандемии коронавирусной инфекции вырос внутренний туризм. Об этом говорится в исследовании «Сбер Индекса» (есть у РБК).

Аналитики составили топ-10 регионов по росту числа туристов в летний и зимний сезоны. Владимирская область, где находятся города Золотого кольца, заняла первое место в обоих списках — прошлым летом турпоток там увеличился на 64% по сравнению с 2019 годом, а зимой — на 48%.

Еще одним регионом, который вошел в топ-5 обоих рейтингов, стала Калининградская область. По приросту туристов летом она заняла второе место (+59%), зимой — четвертое (+20%).

В теплый сезон у туристов были также популярны поездки в Карелию (рост в 47%), Тверскую (38%) и Астраханскую (37%) области. Зимой были популярны туры на Камчатку (рост посещаемости туристами там составил 27%) и южные регионы — Краснодарский край (21%) и Дагестан (18%).