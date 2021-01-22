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Сбербанк назвал самые популярные в пандемию у туристов российские регионы

Ими оказались Владимирская и Калининградская области — они вошли в лидеры внутреннего турпотока и летом, и зимой. Более половины россиян, отдыхавших летом 2019 года за рубежом, в пандемию выбрали для путешествий Россию
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Владимирская и Калининградская области оказались в числе лидеров среди регионов, где в период пандемии коронавирусной инфекции вырос внутренний туризм. Об этом говорится в исследовании «Сбер Индекса» (есть у РБК).

Аналитики составили топ-10 регионов по росту числа туристов в летний и зимний сезоны. Владимирская область, где находятся города Золотого кольца, заняла первое место в обоих списках — прошлым летом турпоток там увеличился на 64% по сравнению с 2019 годом, а зимой — на 48%.

Еще одним регионом, который вошел в топ-5 обоих рейтингов, стала Калининградская область. По приросту туристов летом она заняла второе место (+59%), зимой — четвертое (+20%).

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Фото:РИА Новости

В теплый сезон у туристов были также популярны поездки в Карелию (рост в 47%), Тверскую (38%) и Астраханскую (37%) области. Зимой были популярны туры на Камчатку (рост посещаемости туристами там составил 27%) и южные регионы — Краснодарский край (21%) и Дагестан (18%).

Кроме того, и в зимний, и в летние топы по росту туристов попали Карачаево-Черкесия, Ярославская и Тульская области.

Эксперты «Сбер Индекса» выяснили, что внутренний туризм в значительной степени заместил выездной: 53% граждан, кто летом 2019 года отдыхал за границей, во время пандемии путешествовали по России. Зимой таких туристов было 28%.

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Подавляющее большинство туристов не воспользовались кешбэком за поездки
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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

При этом активность туристов в конце лета и начале осени позволила минимизировать потери выручки в отрасли внутреннего туризма до 12,9% по итогам всего года. Больше всего россияне тратили на поездки в августе и сентябре 2020-го — на 9,5 и 10,9% больше трендовых значений соответственно. Наиболее провальным по этому показателю стали апрель и май — падение в 52 и 47,5% соответственно.

Ранее в январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что во время новогодних и рождественских каникул в путешествия отправились 10 млн россиян. При этом они выбирали преимущественно активный отдых и загородный туризм.

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Фото:Darrian Traynor / Getty Images

Из-за этого в праздники значительно сократилась загрузка городских отелей — они были заполнены в среднем на треть (годом ранее этот показатель составлял 80%). Заполненность загородных гостиниц в то же время составляла по стране 70–90%.

Наибольшей популярностью у туристов пользовались горные кластеры Северного Кавказа, Сибири и юга России: Сочи, Алтай, Хибины, Сахалин. В январе 2021 года горнолыжный отдых в России выбрали почти в три раза больше туристов, чем в предыдущем году.

Автор
Михаил Котляр
туризм Сбербанк пандемия коронавирус
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