Кипр назвал условия для въезда туристов без карантина

С начала марта российские туристы смогут попасть на Кипр, и карантин по прибытии им не потребуется. Однако правила въезда для приезжих из России будут строже, чем для прибывших из Евросоюза

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С 1 марта Кипр смягчает требования при въезде в страну и открывает границы для туристов, сообщил глава министерства туризма республики Саввас Пердиос, передает «Катимерини».

О планах открыть границы власти Кипра сообщили еще в начале декабря. Пердиос подтвердил, что эти намерения остаются в силе. Кипр откроет авиасообщение с 56 странами, в том числе Россией. Страны будут разделены на несколько групп в соответствии с ситуацией с пандемией:

в зеленую группу будут включены все страны Евросоюза;

в оранжевую — государства Европейской экономической зоны плюс Великобритания и Швейцария;

в красную — остальные страны из списка, составленного Советом ЕС (туда входят страны за пределами ЕС, откуда разрешен въезд в пределы союза), а также Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет и Белоруссия.

Пассажирам, прибывающим из стран зеленой группы, не нужно будет проходить тест на COVID-19. Пассажиры, вылетающие из стран оранжевой группы, будут обязаны предоставить отрицательный тест перед посадкой в самолет. Пассажирам, прибывающим из стран красной группы, необходимо будет пройти тестирование перед посадкой (не позднее, чем за 72 часа) и сразу после прибытия. Проходить карантин при этом будет не нужно.