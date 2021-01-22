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Кипр назвал условия для въезда туристов без карантина

С начала марта российские туристы смогут попасть на Кипр, и карантин по прибытии им не потребуется. Однако правила въезда для приезжих из России будут строже, чем для прибывших из Евросоюза
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

С 1 марта Кипр смягчает требования при въезде в страну и открывает границы для туристов, сообщил глава министерства туризма республики Саввас Пердиос, передает «Катимерини».

О планах открыть границы власти Кипра сообщили еще в начале декабря. Пердиос подтвердил, что эти намерения остаются в силе. Кипр откроет авиасообщение с 56 странами, в том числе Россией. Страны будут разделены на несколько групп в соответствии с ситуацией с пандемией:

  • в зеленую группу будут включены все страны Евросоюза;
  • в оранжевую — государства Европейской экономической зоны плюс Великобритания и Швейцария;
  • в красную — остальные страны из списка, составленного Советом ЕС (туда входят страны за пределами ЕС, откуда разрешен въезд в пределы союза), а также Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет и Белоруссия.

Пассажирам, прибывающим из стран зеленой группы, не нужно будет проходить тест на COVID-19. Пассажиры, вылетающие из стран оранжевой группы, будут обязаны предоставить отрицательный тест перед посадкой в самолет. Пассажирам, прибывающим из стран красной группы, необходимо будет пройти тестирование перед посадкой (не позднее, чем за 72 часа) и сразу после прибытия. Проходить карантин при этом будет не нужно.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что от предоставления ПЦР-тестов на коронавирус будут освобождены только туристы, вакцинированные сертифицированной ЕС вакциной. Им будет необходимо предъявить справку о вакцинации от COVID-19. Российская вакцина «Спутник V» в Евросоюзе пока не зарегистрирована. «Если компетентные органы ЕС успеют до 1 марта зарегистрировать «Спутник V» для применения в странах сообщества, то с весны россиянам, привитым отечественным препаратом, при условии сохранения объявленных Кипром протоколов по эпидбезопасности, не понадобятся ПЦР-тесты для въезда на Кипр. Если же нет, то российская справка о вакцинации не подойдет», — пояснили в АТОР.

В ноябре «Аэрофлот» возобновил регулярное авиасообщение с Кипром. Лайнеры летают по маршруту Москва (Шереметьево) — Ларнака — Москва (Шереметьево). Однако для российских туристов въезд в страну остается закрыт: пересечь границу могут только граждане Кипра, а также россияне с видом на жительство или имеющие в стране родственников.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Георгий Тадтаев
туристы коронавирус COVID-19 Кипр
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