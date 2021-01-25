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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав обновил рекомендации по помощи беременным с COVID-19

В ведомстве подтвердили свои рекомендации проводить тестирование на коронавирус только у тех новорожденных, чьи матери заболели COVID-19 или имеется подозрение на инфекцию
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Минздрав выпустил третью версию рекомендация по оказанию медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом, документ есть у РБК.

В нем ведомство подтвердило свои рекомендации тестировать на наличие инфекции не всех новорожденных, а только родившихся у женщин, заболевших COVID-19, или при подозрении на болезнь.

Если у беременной женщины подозревают коронавирус, она проходит тестирование на инфекцию, говорится в документе. В случае положительного теста повторный делается не ранее, чем через три дня. Для выписки необходим однократный отрицательный тест на коронавирус.

Вторая версия рекомендация вышла в мае. В ней говорилось, что тестирование на коронавирус рекомендуется проводить у всех новорожденных. Также ведомство рекомендовало тестировать детей, контактировавших с носителями инфекции, в первые и третьи-четвертые сутки после контакта.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Позже в министерстве уточнили, что обязательное тестирование новорожденных нужно проводить только в отношении тех детей, чьи матери заболели COVID-19.

В январских рекомендациях Минздрав также отмечает, что сейчас нет достаточных данных о влиянии COVID-19 на беременных женщин и детей грудного возраста, также не существует конкретных рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса у беременных.

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Ведомство также утверждает, что данные о большей подверженности беременных женщин коронавирусной инфекции противоречивы. При этом в рекомендациях говорится, что у женщин, ожидающих ребенка, «возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания». Обзор, в котором участвовали 1 тыс. беременных женщин и 128,1 тыс. небеременных выявил, что среди беременных смертность выше (11,3% против 6,4%).

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Фото:Yuan Zheng / EPA / ТАСС

В ноябре врачи рассказали РБК, что схема лечения беременных с COVID-19, как правило, отличается от остальных пациентов. Генеральный директор ГК «Мать и дитя», акушер-гинеколог Марк Курцер уточнял, что при лечении используются легкие противовирусные препараты и обязательно назначаются антибиотики.

В Щелковском перинатальном центре беременных женщин с повышенной температурой помещают в специальный бокс с отдельным входом.

Авторы
Мария Лисицына, Егор Губернаторов
коронавирус беременность новорожденные
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