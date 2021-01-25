Минздрав обновил рекомендации по помощи беременным с COVID-19

В ведомстве подтвердили свои рекомендации проводить тестирование на коронавирус только у тех новорожденных, чьи матери заболели COVID-19 или имеется подозрение на инфекцию

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Минздрав выпустил третью версию рекомендация по оказанию медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом, документ есть у РБК.

В нем ведомство подтвердило свои рекомендации тестировать на наличие инфекции не всех новорожденных, а только родившихся у женщин, заболевших COVID-19, или при подозрении на болезнь.

Если у беременной женщины подозревают коронавирус, она проходит тестирование на инфекцию, говорится в документе. В случае положительного теста повторный делается не ранее, чем через три дня. Для выписки необходим однократный отрицательный тест на коронавирус.

Вторая версия рекомендация вышла в мае. В ней говорилось, что тестирование на коронавирус рекомендуется проводить у всех новорожденных. Также ведомство рекомендовало тестировать детей, контактировавших с носителями инфекции, в первые и третьи-четвертые сутки после контакта.