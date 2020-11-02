Врачи назвали отличия лечения и риски из-за коронавируса у беременных

После чего, по словам Пастарнака, женщин переводят в специализированные стационары для продолжения лечения. Терапия подбирается с учетом степени тяжести заболевания и может включать в себя «антибактериальные и противовирусные препараты, иммуномодуляторы, антикоагулянты и оксигенотерапию».

При этом врачи говорят, что процент беременных в тяжелом состоянии — небольшой. «Примерно 3–5% в тяжелом состоянии, не больше. При этом дети рождались неинфицированные. У нас не было случая рождения ни одного ребенка инфицированного», — рассказал РБК Марк Курцер. Об этом также рассказал и Андрей Пастарнак: «В большинстве случаев заболевание протекало в легкой форме, не осложненной пневмонией». «К сожалению, среди беременных и родильниц на нашей практике возникали случаи с высоким процентом поражения легочной ткани. У таких пациенток наблюдалась дыхательная недостаточность, снижение сатурации», — рассказал главный врач Щелковского перинатального центра.

Однако количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии сейчас меньше, чем во время пандемии свиного гриппа. Об этом заявил РБК заведующий акушерским отделением клинического госпиталя Лапино, врач акушер-гинеколог Авет Серобян. «Тяжелых случаев среди беременных было больше (при свином гриппе. — РБК), сами эти случаи протекали гораздо тяжелее, чем у небеременных, в среднем. К счастью, сейчас ситуация несколько иная. Сейчас беременные болеют так же, как и небеременные», — рассказал Серобян.

Один из рисков, по его словам — это угрозы замершей беременности. «Мы видим замершие беременности в первом или втором триместре, есть угроза преждевременных родов. У женщин, которые вступают в роды в активной стадии коронавирусной инфекции, мы иногда наблюдаем признаки маточно-плацентарного кровотока или так называемой хронической гипоксии у плода», — добавил врач.

По словам врача, коронавирус, как и любое другое заболевание, может привести к осложнениям у беременных, есть риск возникновения преждевременных родов. По словам врача, в ряде случаев, когда болезнь матери протекает настолько тяжело, что с ситуацией трудно справиться, приходится прибегать к прерыванию беременности. В случае если ребенок родился у больной матери, младенца осматривают, после чего его может забрать здоровый родственник, который не контактировал с матерью и у которого отрицательный тест на COVID-19.