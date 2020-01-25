ВШЭ одобрила запрет на политические заявления от лица университета

Советник ректора ВШЭ отметил, что делать политические заявления от имени университета могут только те люди, которые на это уполномочены. «Не может один студент встать, сказать: «Мы, студенты Высшей школы экономики…» — и выразить свое частное мнение. Когда мнение одного или даже десяти выдается за мнение 45 тыс. студентов или 7 тыс. сотрудников, это манипуляция», — уточнил он. Отвечая на вопрос, какие меры будут приняты к студентам и сотрудникам, нарушившим эти правила, Солодухин подчеркнул: «У нас ни разу не было случая, чтобы были какие-то жесткие репрессивные меры. Мы всегда стараемся с людьми работать. Может быть, это будут дисциплинарные воздействия».

Кроме того, в случае, если студенты или сотрудники ВШЭ занимаются политической деятельностью или «иной, вызывающей существенные разногласия в обществе», необходимо «принять доступные меры» по исключению аффилиации с университетом. Теперь студенты также не имеют права публично выступать от имени вуза, а также представлять «свою личную позицию или позицию группы работников или обучающихся как совокупную позицию НИУ ВШЭ». Представитель ВШЭ добавил, что политологи, работающие в университете, по-прежнему имеют право комментировать текущую политическую ситуацию в рамках экспертной оценки.

Помимо этого, согласно принятым поправкам, на преподавателей распространится запрет общаться со студентами и коллегами в грубой, фамильярной или уничижительной форме. Сотрудникам вуза также необходимо будет сообщать о любых случаях предложения им взятки и других проявлениях коррупции. Кроме того, администрация университета не станет включать студенческие СМИ в число студорганизаций, они будут работать только в качестве студенческих инициатив.

Так, в декабре прошлого года Центр поддержки студенческих инициатив вуза лишил журнал DOXA статуса студенческой организации. Это произошло после того, как была опубликована статья, в которой рассказывалось о выдвигавшейся в депутаты московского парламента Наталье Починок, ректоре РГСУ. Сама Починок уточнила, что в материале журнала DOXA содержится «информация, порочащая деловую репутацию университета». Советник ректора Высшей школы экономики Олег Солодухин назвал статью про Починок «нарушением любых правил приличия». По мнению других членов ученого совета вуза, журнал нанес репутационный ущерб ВШЭ.

В августе студента ВШЭ Егора Жукова задержали за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Изначально его обвиняли по статье об участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК), однако затем это дело закрыли и открыли новое — по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). В декабре Жукова приговорили к трем годам условно. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявлял, что вуз не поддерживает политическую активность Жукова.