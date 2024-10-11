Лазарева назвала «неразберихой» ее объявление в международный розыск

Татьяна Лазарева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в России иноагентом) назвала «неразберихой» объявление ее в международный розыск и сказала, что будет разбираться с этой ситуацией.

«Комментарии прессе буду давать обязательно, потому объяснить это нужно, <...> с этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», — рассказала она в видеообращении в своем телеграм-канале.

Телеведущую объявили в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма в пятницу, 11 октября, писал ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В июле на нее завели дело по статье об оправдании терроризма, а позднее заочно арестовали по ней. В том же месяце ведущую также объявили в розыск по статье о дискриминации армии, а Росфинмониторинг внес ее в список экстремистов и террористов.

Лазарева находится в Испании с февраля 2022 года. Через несколько месяцев после ее отъезда из России, в июле, телеведущую внесли в список иностранных агентов, назвав Украину источником финансирования ее деятельности.