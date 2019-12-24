Минтранс назвал готовые летать из Пулково по «открытому небу» компании

Начать полеты из Санкт-Петербурга, пользуясь седьмой степенью свободы воздушного пространства, шесть европейских авиакомпаний смогут в 2020 году

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

С 1 января 2020 года в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) сроком на пять лет начнет действовать режим «открытого неба», предусматривающий введение так называемой седьмой степени свободы воздуха, говорится в сообщении Минтранса. Данный режим предусматривает предоставление иностранным авиакомпаниям права выполнять рейсы из Пулково за пределы России, не продолжая при этом полета в страну базирования перевозчика.

В Минтрансе отметили, что такой порядок позволит существенно расширить географию полетов из Пулково.

В начале 2020 году авиационные власти России начнут рассмотрение заявок перевозчиков на выполнение рейсов в Санкт-Петербург, в том числе конкретных полетных программ. Заинтересованность к запуску рейсов из Пулково по «открытому небу» уже выразили такие компании, как:

Wizz Air (Венгрия);

Ryanair (Ирландия);

EasyJet (Великобритания);

Volotea (Испания);

Air Baltic (Латвия);

Fly One (Молдавия).

Рейсы по седьмой степени свободы эти перевозчики планируют совершать в Пулково из 22 стран Европы — Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Франции, Швейцарии, Швеции и Эстонии. В Минтрансе отметили, что граждане почти всех этих стран (за исключением Великобритании) могут посещать Санкт-Петербург по электронной визе.