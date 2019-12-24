Минтранс назвал готовые летать из Пулково по «открытому небу» компании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 62,17 (-0,08) Quote, 12:44
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 68,91 (-0,09) Quote, 12:44
К делу «лубянского стрелка» подключили защитников конституционного строя Общество, 17:39 «Спартак» отдал футболиста Педро Рошу в аренду в бразильский клуб Спорт, 17:38 4 причины купить квартиру со скидкой Партнерский материал, 17:38 Лукашенко допустил возможность реверсной закупки нефти через Польшу Политика, 17:33 Врачи назвали причины отравления витаминами Общество, 17:18 Глава РФС заявил о готовности биться за каждого невиновного фаната Спорт, 17:13 Шойгу назвал сроки заступления на дежурство первого полка с «Авангардами» Технологии и медиа, 17:10 Что готов покупать Китай у России РБК и Открытие, 17:10 Что говорит о начале фазы роста цены Bitcoin Крипто, 17:07 Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток Общество, 17:00 Минтранс назвал готовые летать из Пулково по «открытому небу» компании Общество, 16:56 Начальник первого поезда в Крым не успел войти в состав до отправления Общество, 16:51 Бенчмаркинг в свиноводстве и новые помидоры: главное в сельском хозяйстве Pro, 16:48 Фигуранта «дела 27 июля» Суровцева приговорили к 2,5 года тюрьмы Общество, 16:46
Общество ,  
0 
Минтранс назвал готовые летать из Пулково по «открытому небу» компании
Начать полеты из Санкт-Петербурга, пользуясь седьмой степенью свободы воздушного пространства, шесть европейских авиакомпаний смогут в 2020 году
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

С 1 января 2020 года в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) сроком на пять лет начнет действовать режим «открытого неба», предусматривающий введение так называемой седьмой степени свободы воздуха, говорится в сообщении Минтранса. Данный режим предусматривает предоставление иностранным авиакомпаниям права выполнять рейсы из Пулково за пределы России, не продолжая при этом полета в страну базирования перевозчика.

В Минтрансе отметили, что такой порядок позволит существенно расширить географию полетов из Пулково.

В начале 2020 году авиационные власти России начнут рассмотрение заявок перевозчиков на выполнение рейсов в Санкт-Петербург, в том числе конкретных полетных программ. Заинтересованность к запуску рейсов из Пулково по «открытому небу» уже выразили такие компании, как:

  • Wizz Air (Венгрия);
  • Ryanair (Ирландия);
  • EasyJet (Великобритания);
  • Volotea (Испания);
  • Air Baltic (Латвия);
  • Fly One (Молдавия).

Рейсы по седьмой степени свободы эти перевозчики планируют совершать в Пулково из 22 стран Европы — Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Франции, Швейцарии, Швеции и Эстонии. В Минтрансе отметили, что граждане почти всех этих стран (за исключением Великобритании) могут посещать Санкт-Петербург по электронной визе.

Ранее сообщалось, что Минтранс утвердил список из 30 европейских стран для вылета из аэропорта Пулково в рамках режима «открытого неба». 11 декабря стало известно, что первым официальную заявку на полеты из Пулково в рамках режима «открытого неба» направил венгерский лоукостер Wizz Air. 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Пулково, Минтранс, авиация
Материалы по теме
Wizz Air подала заявку на полеты из Пулково по «открытому небу»
Бизнес
Минтранс определился со странами для «открытого неба» Пулково
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter