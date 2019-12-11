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Wizz Air подала заявку на полеты из Пулково по «открытому небу»
В Минтрансе заявили, что намерены рассмотреть просьбу венгерского лоукостера до конца года

Венгерский лоукостер Wizz Air направил в Минтранс официальную заявку на полеты из петербургского аэропорта Пулково в рамках режима открытого неба и стал таким образом первой зарубежной авиакомпанией, предпринявшей конкретные шаги в этом направлении. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минтранса Александра Юрчика.

Чиновник рассказал, что поскольку Wizz Air планирует летать по нескольким маршрутам, Минтрансу нужно будет согласовать заявку лоукостера со странами, куда будут летать его самолеты. «Это делается технически достаточно быстро», — отметил Юрчик, предположив, что заявку венгерской компании удастся рассмотреть до конца года.

Что касается Ryanair и Easyjet, то они, по словам чиновника, интерес к открытию полетов из Пулково проявляли, однако заявки не подавали.

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При этом Юрчик выразил опасения, что зарубежные лоукостеры «будут не столько привозить европейского туриста в Россию, сколько вывозить нашего туриста».

«Открытое небо» (или так называемая седьмая степень свободы воздуха) позволяет авиакомпании перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. Как объяснял представитель вице-премьера Максима Акимова, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве, не совершая посадку в Ирландии.

Гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (оператор Пулково) Леонид Сергеев предполагал, что за счет эксперимента с «открытым небом» к 2025 году можно привлекать в Петербург до 6 млн дополнительных туристов в год (за 2018 год за рубеж летали 7 млн пассажиров из Петербурга).

Автор: Артем Филипенок
Теги: Пулково, Wizz Air
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