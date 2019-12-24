Глава МВД уволил организаторов учений полиции со школьниками в Татарстане

Глава МВД уволил организаторов учений полиции со школьниками в Татарстане

Владимир Колокольцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акции в школе. Наказание понесет в том числе министр МВД Татарстана, сообщает ТАСС.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить», — заявил Колокольцев.

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