Общество , 24 дек, 11:29
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Глава МВД уволил организаторов учений полиции со школьниками в Татарстане
Владимир Колокольцев
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акции в школе. Наказание понесет в том числе министр МВД Татарстана, сообщает ТАСС.
«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить», — заявил Колокольцев.
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