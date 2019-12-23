Во ФСИН объяснили демонстрацию школьникам на Урале приемов полиции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 62,25 (-0,16) Quote, 13:58
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 69 (-0,38) Quote, 13:58
Аналитики назвали спортивные команды с самыми высокими зарплатами Спорт, 17:16 Госдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО Политика, 17:10 Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете Общество, 17:00 Как семьи управляют крупным капиталом в России Партнерский материал, 16:55 АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Дом.РФ» Финансы, 16:50 Россияне назвали любимые телепрограммы и сериалы Общество, 16:50 Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники Бизнес, 16:45 Как тусовки на борту принесли круизному оператору Carnival $6,3 млрд Quote, 16:39 Как построить бизнес за рубежом и не навлечь на себя гнев налоговиков Pro, 16:27 Козак назвал срок действия фиксированной цены на транзит газа для Украины Политика, 16:26 Как открыть 200 салонов красоты и академию стилистов РБК и ВТБ, 16:26 Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года Экономика, 16:25 Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ Общество, 16:19 Сопротивление и поддержка: когда Bitcoin начнет дорожать Крипто, 16:18
Общество ,  
0 
Во ФСИН объяснили демонстрацию школьникам на Урале приемов полиции

Сотрудники исправительной колонии № 25 ГУФСИН России по Челябинской области показали школьникам из Златоуста действия группы быстрого реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка ФСИН.

«Руководство школы пригласило сотрудников исправительной колонии № 25 ГУФСИН России по Челябинской области. Сотрудники подготовили показательные выступления для учащихся, во время которых продемонстрировали действия группы быстрого реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что на территории Златоуста расположены СИЗО и исправительная колония, сотрудники которых обеспечивают в том числе и общественную безопасность. В пресс-службе также пояснили, что в школе создан кадетский класс и ученики часто связывают свою жизнь со службой в правоохранительных структурах, в том числе и в уголовно-исполнительной системе.

В пресс-службе регионального министерства образования РБК заявили, что демонстрация сотрудниками ФСИН приемов разгона людей в школе недопустима.

«Мы будем разбираться, почему это произошло. Родителям должны быть принесены извинения и со стороны образовательного учреждения, и со стороны ФСИН. Такого не должно было быть», — заявил представитель ведомства.

Ранее местный портал Znak.com со ссылкой на депутата Законодательного собрания региона Ольгу Мухометьярову сообщил, что в школе № 21 города Златоуст Челябинской области на линейке перед школьниками выступил спецназ ФСИН, который показал применение приемов разгона демонстрантов с использованием щитов и дубинок. Издание также опубликовало видео произошедшего.

«Палкой сверху бей! Палкой снизу бей!» — отдавал приказ руководитель спецназа, после чего сотрудники демонстрировали соответствующие движения.

Ранее в Новотроицкой школе Республики Татарстан полиция провела учения по разгону митингов. Сотрудники МВД в гражданской одежде имитировали действия правонарушителей. После этого МВД и прокуратура начали проверки.

Теги: Урал, школьники, ФСИН, разгон, новости РБК
Материалы по теме
Прокуратура в Татарстане проверит участие школьников в учениях МВД
Общество
МВД начало проверку после «учений» росгвардейцев в школе Татарстана
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter