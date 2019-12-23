Во ФСИН объяснили демонстрацию школьникам на Урале приемов полиции

Сотрудники исправительной колонии № 25 ГУФСИН России по Челябинской области показали школьникам из Златоуста действия группы быстрого реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка ФСИН.

«Руководство школы пригласило сотрудников исправительной колонии № 25 ГУФСИН России по Челябинской области. Сотрудники подготовили показательные выступления для учащихся, во время которых продемонстрировали действия группы быстрого реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что на территории Златоуста расположены СИЗО и исправительная колония, сотрудники которых обеспечивают в том числе и общественную безопасность. В пресс-службе также пояснили, что в школе создан кадетский класс и ученики часто связывают свою жизнь со службой в правоохранительных структурах, в том числе и в уголовно-исполнительной системе.

В пресс-службе регионального министерства образования РБК заявили, что демонстрация сотрудниками ФСИН приемов разгона людей в школе недопустима.

«Мы будем разбираться, почему это произошло. Родителям должны быть принесены извинения и со стороны образовательного учреждения, и со стороны ФСИН. Такого не должно было быть», — заявил представитель ведомства.

Ранее местный портал Znak.com со ссылкой на депутата Законодательного собрания региона Ольгу Мухометьярову сообщил, что в школе № 21 города Златоуст Челябинской области на линейке перед школьниками выступил спецназ ФСИН, который показал применение приемов разгона демонстрантов с использованием щитов и дубинок. Издание также опубликовало видео произошедшего.