МВД начало проверку после «учений» росгвардейцев в школе Татарстана

МВД Татарстана начало служебную проверку из-за нарушений, допущенных при организации учений в Новотроицкой школе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали сотрудники полиции в гражданской одежде», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, учения прошли 20 декабря по инициативе руководства отдела МВД по Тукаевскому району. В пресс-службе отметили, что администрацию школы и учеников проинструктировали о мерах безопасности и в результате никто не пострадал.

Однако план занятия и участие в нем гражданских лиц не согласовали с МВД Татарстана, поэтому министерство начало служебную проверку. Ведомство оценит «управленческие решения» руководителей отдела полиции Тукаевского района и привлечет виновных к ответственности.