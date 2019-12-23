Прокуратура в Татарстане проверит участие школьников в учениях МВД

Прокуратура Республики Татарстан начала проверку после привлечения школьников к учениям МВД. Об этом сообщает местное агентство «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника прокурора Руслана Галиева.

«По итогам мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц отдела полиции и образовательного учреждения», — заявил Галиев.

В пресс-службе регионального министерства образования и науки рассказали агентству, что после инцидента глава отдела образования уволилась. Комиссия проведет служебное расследование.

В воскресенье, 22 декабря, «МБХ медиа» сообщило, что сотрудники Росгвардии провели в новотроицкой школе учения по разгону митингов. В образовательном учреждении подтвердили их проведение. В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану опровергли РБК участие своих сотрудников в учениях с детьми.

В тот же день проверку по данному факту начала региональная полиция. По ее информации, учения проводились 20 декабря по инициативе руководства отдела МВД по Тукаевскому району. Во время занятий сотрудники полиции в гражданской одежде имитировали действия правонарушителей.