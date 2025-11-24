Экс-главе РКК «Энергия» Солнцеву дали восемь лет по делу о мошенничестве

Экс-главе РКК «Энергия» дали восемь лет по делу о мошенничестве

Владимир Солнцев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Королевский городской суд Московской области вынес приговор бывшему генеральному директору ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимиру Солнцеву по делу о мошенничестве.

Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

РКК «Энергия» была основана в 1946 году. Это ведущий российский разработчик ракетной и космической техники, в том числе ракет-носителей, баллистических ракет и спутников. В 2014–2018 годах РКК «Энергия» возглавлял Владимир Солнцев, в 2018–2019 годах — Сергей Романов, в 2019–2020 годах — Николай Севастьянов, с 2020-го по апрель 2025 года — Игорь Озар. Романов после этого стал врио главы компании, чуть более чем через месяц его сменил Мальцев.

РБК направил запрос в Королевский суд.

В «Роскосмосе» отмечали, что Солнцев покинул РКК после назначения на пост гендиректором корпорации Дмитрия Рогозина в мае 2018 года. Трудовые отношения с Солнцевым расторгнули «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия». Следственные действия начали по итогам внутренних проверок в госкорпорации.

Дело о хищении более 1 млрд руб. в отношении бывшего директора РКК «Энергия» возбудили в августе 2020 года. Солнцеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса).

Материал дополняется