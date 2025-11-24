 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Экс-главе РКК «Энергия» дали восемь лет по делу о мошенничестве

Экс-главе РКК «Энергия» Солнцеву дали восемь лет по делу о мошенничестве
Владимир Солнцев
Владимир Солнцев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Королевский городской суд Московской области вынес приговор бывшему генеральному директору ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимиру Солнцеву по делу о мошенничестве.

Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

РКК «Энергия» была основана в 1946 году. Это ведущий российский разработчик ракетной и космической техники, в том числе ракет-носителей, баллистических ракет и спутников.

В 2014–2018 годах РКК «Энергия» возглавлял Владимир Солнцев, в 2018–2019 годах — Сергей Романов, в 2019–2020 годах — Николай Севастьянов, с 2020-го по апрель 2025 года — Игорь Озар. Романов после этого стал врио главы компании, чуть более чем через месяц его сменил Мальцев.

РБК направил запрос в Королевский суд.

Глава РКК «Энергия» ответил на данные об отставке и продаже корпорации
Экономика
Игорь Мальцев

В «Роскосмосе» отмечали, что Солнцев покинул РКК после назначения на пост гендиректором корпорации Дмитрия Рогозина в мае 2018 года. Трудовые отношения с Солнцевым расторгнули «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия». Следственные действия начали по итогам внутренних проверок в госкорпорации.

Дело о хищении более 1 млрд руб. в отношении бывшего директора РКК «Энергия» возбудили в августе 2020 года. Солнцеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса).

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
РКК «Энергия» мошенничество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 12:38 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 12:38
Как Никита Симонян стал легендой мирового футбола. Фотогалерея Спорт, 12:58
Запрет полетов в Домодедово продержался шесть минут Политика, 12:57
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Песков анонсировал разговор Путина с Эрдоганом Политика, 12:52
Кладовка-2026: почему рынок self-storage ждет рост в следующем годуПодписка на РБК, 12:48
Минобороны сообщило о контроле над Затишьем в Запорожской области Политика, 12:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Адвокат Лерчек попросил суд вернуть прокурорам дело о выводе ₽250 млн Общество, 12:43
За год предложение многокомнатных квартир в Москве выросло на треть Недвижимость, 12:39
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России Недвижимость, 12:38
Зеленский сообщил о критическом моменте для Украины Политика, 12:34
Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников Дискуссионный клуб, 12:34
Песков заявил об отсутствии в планах переговоров с США в ближайшие дни Политика, 12:33
Почему отношения могут мешать карьере и как этого избежать Образование, 12:33