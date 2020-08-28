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Экс-главу РКК «Энергия» арестовали по делу о хищении 1 млрд руб.

Владимир Солнцев останется под стражей до 3 октября. Контракт с ним в «Энергии» расторгли в 2018 году из-за «большого количества вопросов к его деятельности»
Владимир Солнцев
Владимир Солнцев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бывший генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» (РКК, входит в состав ГК «Роскосмос») Владимир Солнцев взят под стражу по делу о хищении более 1 млрд руб.

«Бабушкинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Солнцева», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

В соответствии с вынесенным в пятницу решением Солнцев останется под стражей до 3 октября 2020 года.

26 августа «Роскосмос» сообщал, что следственные действия в отношении Солнцева были начаты по итогам внутренних проверок в госкорпорации, а контракт с экс-руководителем РКК «Энергия» расторгли в 2018 году «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности».

В пятницу, 28 августа, в Бабушкинском суде было объявлено, что Солнцева и еще нескольких фигурантов дела обвиняют в хищении свыше 1 млрд руб. на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Сам Солнцев свою вину в суде не признал.

«Я так и не услышал в обвинении, что я сделал не так. На сегодняшний день договор не закончен, хотя поставка произведена в срок, у следствия какая-то ангажированность за то, что мы делали свою работу. Явно прослеживается влияние «Роскосмоса» в давлении на старую команду», — заявил он (цитата по ТАСС).

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
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Фото: energia.ru

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Ранее РБК сообщал, что в начале мая 2019 года с территории РКК «Энергия» группой неизвестных было похищено оборудование, в том числе для Научно-энергетического модуля, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией. Стоимость украденного, по оценке экспертов, могла составить несколько десятков миллионов рублей.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгений Калюков
Теги: РКК «Энергия», криминал
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