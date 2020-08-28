Экс-главу РКК «Энергия» арестовали по делу о хищении 1 млрд руб.

Владимир Солнцев останется под стражей до 3 октября. Контракт с ним в «Энергии» расторгли в 2018 году из-за «большого количества вопросов к его деятельности»

Владимир Солнцев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бывший генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» (РКК, входит в состав ГК «Роскосмос») Владимир Солнцев взят под стражу по делу о хищении более 1 млрд руб.

«Бабушкинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Солнцева», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

В соответствии с вынесенным в пятницу решением Солнцев останется под стражей до 3 октября 2020 года.

26 августа «Роскосмос» сообщал, что следственные действия в отношении Солнцева были начаты по итогам внутренних проверок в госкорпорации, а контракт с экс-руководителем РКК «Энергия» расторгли в 2018 году «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности».

В пятницу, 28 августа, в Бабушкинском суде было объявлено, что Солнцева и еще нескольких фигурантов дела обвиняют в хищении свыше 1 млрд руб. на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Сам Солнцев свою вину в суде не признал.