Рогозин сравнил дело экс-главы РКК «Энергии» с «осиным гнездом»

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что обвиняемый по делу о хищениях экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев заключил сделку со следствием и признал вину

Владимир Солнцев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Дело о хищениях бюджетных средств в отношении экс-главы ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимира Солнцева связано с наведением порядка в отрасли, заявил в своем Telegram-канале бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Так он прокомментировал статью «Коммерсанта» о признании вины Солнцевым и заключении сделки со следствием. В основе дела — результаты аудиторской проверки госкорпорации.

«Мы разворошили осиное гнездо. Только так можно было начать наведение порядка в отрасли и в итоге добиться четырехлетней безаварийной серии космических пусков», — написал Рогозин.

Он выразил мнение, что борьба с коррупцией несет массу проблем для тех, кто ее начинает, но это единственный способ «навести порядок в том деле, за которое вы отвечаете».

Дмитрий Рогозин занимал пост главы «Роскосмоса» с мая 2018 года по июль 2022 года.

Бывший глава РКК «Энергия» и советник главы Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Солнцев заключил сделку со следствием и дал подробные показания о схеме хищения средств при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля МКС, сообщил «Коммерсанът» со ссылкой на источники. После этого, отмечает издание, Мосгорсуд перевел Солнцева из СИЗО под домашний арест.

Дело о хищении более 1 млрд рублей в отношении бывшего директора РКК «Энергия» (одно из ведущих предприятий космической промышленности, в ходит в госкорпорацию «Роскосмос») возбудили в августе 2020 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

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Следственные действия начали по итогам внутренних проверок в госкорпорации, заявляли в «Роскосмосе». Там уточняли, что контракт с экс-руководителем РКК «Энергия» расторгли в 2018 году «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности». Фигурантами расследования также являются несколько бывших топ-менеджеров РКК «Энергия». Еще в августе Солнцева отправили под арест, свою вину он не признавал.