В МЧС предупредили о ледяном дожде в Москве

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В ночь на понедельник, 24 ноября, в некоторых районах Москвы ожидается ледяной дождь и гололед, сообщает пресс-служба столичного МЧС в телеграм-канале.

«В отдельных районах [Москвы с 23:00 мск 23 ноября до 8:00 мск 24 ноября будут] ледяной дождь, гололед. Местами гололедица», — говорится в сообщении.

В министерстве призвали москвичей парковаться в безопасных местах, обходить шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что погоду в первый день грядущей недели (24 ноября) в московском регионе сформирует активный южный циклон, его центр будет смещаться с юга на север. Связанный с ним теплый атмосферный фронт принесет ночью снег и мокрый снег, а местами — ледяной дождь, будет формироваться гололед. К утру 24 ноября в Москве температура воздуха будет колебаться от нуля до минус 2 градусов.

Днем температура окажется на 5–6 градусов выше климатической нормы, а количество осадков местами достигнет 8–13 мм, что будет близко к четверти от месячной нормы ноября, сообщил Леус.