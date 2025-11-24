Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге 24 ноября

Жителей Москвы 24 ноября ждет пасмурный день с периодическими дождями и мокрым снегом, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха днем будет держаться в пределах 5-7 градусов, влажность воздуха достигнет 92%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4,3 м/с, временами усиливаясь. Атмосферное давление составит около 738 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

До конца недели москвичей ожидает переменчивая погода. В дневное время температура будет колебаться между 2 и 5 градусами тепла, а ночью ожидаются заморозки до −2 градусов.

Вероятность осадков сохраняется на протяжении всей недели, в основном в виде легкого и умеренного дождя, переходящего в мокрый снег. Атмосферное давление будет варьироваться в диапазоне 738—747 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.