В России выросло число довольных бесплатной медициной

Доля россиян, полностью довольных качеством бесплатной медицины, выросла за последний год, но лишь 4,5% готовы лечиться исключительно по программе ОМС, показало исследование «Социальной Механики» и Всероссийского союза пациентов

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Почему выросло число удовлетворенных программой ОМС

Только 12,1% россиян полностью удовлетворены качеством оказания медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), показало исследование Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная Механика» и Всероссийского союза пациентов, данные которого 24 ноября привел вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов на конференции «Система ОМС. Достижения, проблемы и перспективы» (РБК ознакомился с документом). Год назад этот показатель был еще меньше — 7,2%.

Исследование проводилось с 1 октября по 15 ноября этого года, в нем принимали участие 1,5 тыс. респондентов в 78 регионах России.

29,5% респондентов ответили, что «скорее удовлетворены» бесплатными медуслугами (год назад — 18,6%), 35,2% были частично удовлетворены (35,8%), около 23% в совокупности — «скорее не удовлетворены» и «совершенно не удовлетворены» (37% годом ранее). Таким образом, общий уровень удовлетворенности вырос на 14,5%. Кузнецов полагает, что это результат информационной работы страховщиков с пациентами, а также снижения числа проблем с оказанием медпомощи в федеральных центрах.

Число россиян, которые однозначно бы обратились за медпомощью только по программе ОМС, невелико — 4,5%. (показатель за прошлый год в исследовании не приводится). Вероятнее всего, причина в том, что бесплатная медицина в России предполагает четкий протокол и маршрутизацию лечения, и, кроме того, на фоне кадрового дефицита в государственных клиниках поиск нужного специалиста распространяется на частные медицинские организации, говорит Кузнецов.

«С одной стороны, показатель в 4,5% не очень хороший, но в последние 30–40 лет в России формировалось общество потребления, и к медицине люди тоже привыкли относиться как потребители. Многие частные клиники могут предложить гораздо лучшие условия пребывания, что не гарантирует качество самого лечения», — сказал РБК председатель координационного совета пациентской организации «Движение против рака» Николай Дронов.

Исследование «Социальной Механики» проводится не первый год, его результаты коррелируют с данными исследований ВЦИОМ, обращает внимание Кузнецов. В августе этого года ВЦИОМ сообщал о том, что 44% россиян «заметили повышенное внимание государства к качеству медуслуг» (в декабре прошлого года — 40%), 17% полагают, что регулятор стал обращать на них меньше внимания (против 27% в декабре). По тем же данным, доля тех, кто заметил рост доступа к медпомощи, составила 29% против 19% в конце прошлого года.

Что не устраивает обращающихся за бесплатной медпомощью

При этом только половина (48%) пациентов удовлетворены в той или иной степени отношением со стороны врачей в государственных клиниках, что, по мнению авторов исследования, свидетельствует о том, что многие составляющие бюджетного сегмента медицины являются недостаточными.

Амбулаторных пациентов более всего не устраивало длительное ожидание приема, невозможность получения всех необходимых услуг в одном медучреждении и невозможность записаться к определенному специалисту. На взимание дополнительной платы без договора, отказ в выдаче направления в медучреждение вышестоящего уровня (районное, городское, региональное или федеральное) и отказ в выписке льготного рецепта пожаловалось наименьшее число опрошенных (последние две проблемы в прошлом году входили в топ-10 причин неудовлетворенностью медобслуживанием по ОМС).

В топ-5 проблем стационарных больных за последние три года вошли приобретение лекарств, назначенных врачом, за свой счет (сталкивались 47,4% респондентов), некорректное поведение медработников (39,2%), направление на платные анализы и обследования перед госпитализацией (39,1%), дополнительные расходы на платные услуги в стационаре (34,7%) и самостоятельное приобретение расходных материалов (33%).

«Люди хотят ясной и понятной программы помощи, и поскольку потребительское отношение не располагает к самостоятельному поиску информации о порядке ее оказания, это требует работы по разъяснению механизма действия программы госгарантий. В первую очередь со стороны регулятора, ФФОМС и органов управления здравоохранением, во-вторую — со стороны страховщиков», — говорит Дронов, отмечая, что значительную часть этой работы уже сейчас взяли на себя пациентские организации.

В Федеральном фонде ОМС вопрос мониторинга удовлетворенности качеством бесплатных медуслуг и информационной работы с их потребителями не прокомментировали. РБК направил запрос в «СОГАЗ-Мед», «Ингосстрах-М» и «СМК РЕСО-Мед», которые работают по программе ОМС.