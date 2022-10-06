Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Эксперты сообщили о росте вакансий для врачей и фармацевтов с 21 сентября Общество, 05:00
Посол заявил о давлении Запада на Бразилию из-за санкций против России Политика, 04:43
ФТС сообщила, что россияне стали чаще незаконно вывозить деньги за рубеж Финансы, 04:31
SpaceX вывела на орбиту новую группу из 52 интернет-спутников Starlink Технологии и медиа, 04:13
Власти Таллина откажутся от новогоднего салюта на фоне энергокризиса Экономика, 04:02
КНДР после нового пуска своих ракет заявила об угрозе со стороны США Политика, 03:12
Во Франции актрисы отрезали себе волосы в поддержку протестующих иранцев Политика, 03:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
США и Норвегия провели успешные испытания реактивного двигателя Политика, 02:32
В «Роскосмосе» назвали срок возможной встречи Борисова с главой NASA Технологии и медиа, 02:30
ЛДПР подготовила поправки в закон о мобилизации с критериями отсрочек Общество, 01:45
Глава делегации России счел, что ЕС не хочет вкладывать в мир на Украине Политика, 01:35
В ЕС заявили о готовности к дипломатическому урегулированию на Украине Политика, 01:25
В ДНР заявили об экспорте угля в Турцию Экономика, 01:21
Глава Кузбасса призвал мобилизованных жениться на гражданских женах Общество, 01:17
Общество ,  
0 

Эксперты сообщили о росте вакансий для врачей и фармацевтов с 21 сентября

В России за неделю с 21 по 28 сентября выросло число вакансий в медицине и фармацевтике, рост вакансий в коммерческих клиниках составил более 10%, говорится в исследовании SuperJob (есть у РБК).

За этот период предложений о трудоустройстве врачей в частные клиники стало больше на 10%, среднего и младшего медицинского персонала — на 12%.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизации планируется призвать 300 тыс. человек.

SuperJob также назвал вакансии, которые предлагаются в этой сфере в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Так, в Первомайске в ЛНР есть вакансия провизора с зарплатой в 20 тыс. руб. после уплаты налогов, в Антраците ищут фармацевта за 15 572 тыс. руб. на руки. В Макеевке в ДНР провизору предлагают 16 289 руб.

30 сентября Владимир Путин в Кремле подписал договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Позднее их ратифицировали Госдума и Совфед, президент подписал документы. Также были подписаны законы об образовании в составе России одноименных субъектов.

SuperJob включил эти регионы в раздел «Россия» еще в конце августа. Как пояснил основатель и президент сервиса Алексей Захаров, «де-факто они в составе Российской Федерации, вопрос решен». Поскольку люди на этих территориях ищут работу, регионы добавили в базу, чтобы жители могли пользоваться этими услугами.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
Фото: Fox 2000 Pictures При бессоннице лучше всего помогает снотворное. Почему это миф
Статьи
Pro
Фото: Alex Domanski / Reuters Разминка на стуле: 5 упражнений для офисных работников
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Какие технологии необходимы отделу закупок в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
Фото: Adam Berry / Getty Images Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи
Статьи
Pro
Таланты со временем портятся: как проверять высокий потенциал сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Rusal Почему решение «Русала» о выплате дивидендов не вдохновило инвесторов
Статьи
Теги
работа вакансии ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Материалы по теме
Superjob включил ДНР, ЛНР, Херсонскую область в раздел «Россия»
Политика
SuperJob назвал сферы, где сильнее всего выросло число вакансий
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter