Эксперты сообщили о росте вакансий для врачей и фармацевтов с 21 сентября

В России за неделю с 21 по 28 сентября выросло число вакансий в медицине и фармацевтике, рост вакансий в коммерческих клиниках составил более 10%, говорится в исследовании SuperJob (есть у РБК).

За этот период предложений о трудоустройстве врачей в частные клиники стало больше на 10%, среднего и младшего медицинского персонала — на 12%.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизации планируется призвать 300 тыс. человек.

SuperJob также назвал вакансии, которые предлагаются в этой сфере в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Так, в Первомайске в ЛНР есть вакансия провизора с зарплатой в 20 тыс. руб. после уплаты налогов, в Антраците ищут фармацевта за 15 572 тыс. руб. на руки. В Макеевке в ДНР провизору предлагают 16 289 руб.

30 сентября Владимир Путин в Кремле подписал договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Позднее их ратифицировали Госдума и Совфед, президент подписал документы. Также были подписаны законы об образовании в составе России одноименных субъектов.

SuperJob включил эти регионы в раздел «Россия» еще в конце августа. Как пояснил основатель и президент сервиса Алексей Захаров, «де-факто они в составе Российской Федерации, вопрос решен». Поскольку люди на этих территориях ищут работу, регионы добавили в базу, чтобы жители могли пользоваться этими услугами.