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Общество ,  
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Рабочие и медики чаще говорят о нехватке зарплаты на основные расходы

Только 22% опрошенных россиян заявили, что их зарплат хватает на удовлетворение основных потребностей. Среди «счастливчиков» оказались сотрудники ИТ-сферы, труженники области добычи сырья и высшие руководители компаний
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

На покрытие основных расходов заработной платы не хватает 39% россиян, еще 38% признались, что с трудом сводят концы с концами. К таким выводам пришли эксперты сервиса HeadHunter в результате опроса (есть у РБК).

Наибольшая доля тех, кому не хватает заработанного для основных нужд, оказались рабочие (60%), медики и госслужащие (по 51%).

О том, что доходы на основном месте работы позволяют полностью удовлетворить основные потребности заявили 43% ИТ-специалистов, работники сферы добычи сырья (41%) и высший менеджмент компаний (37%).

Более половины россиян признались в сверхурочной работе
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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Среди жителей регионов на недостаток зарплаты для покрытия основных трат чаще всего жалуются жители Томской области (77%), Ленинградской области (52%), Ростовской области и Пермского края (по 51%). Те, кому зарплаты достаточно, как правило, проживают в Калининградской области и Москве (по 29%).

При этом 47% россиян считают траты на продукты питания своей самой большой статьей расходов. Год назад такой ответ дали 62% опрошенных. На втором месте среди расходов — аренда жилья или ипотека (35%), на третьем — оплата ЖКХ (25%). Кроме того, 22% респондентов включают в свои основные статьи расходов выплату не ипотечных кредитов, 17% — траты на детей, 11% — траты на автомобиль или транспорт.

Как россияне пытаются увеличить свои доходы (множественные ответы, сумма может быть больше 100%):

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Саммари
  • 73% ищут новую работу с более высокой зарплатой;
  • 54% осваивают новые навыки;
  • 36% ищут подработку;
  • 24% пытаются добиться повышения на текущей работе;
  • 16% стараются создать пассивный доход за счет инвестиций.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что более половины россиян — 54% — регулярно работают сверхурочно, причем они трудятся в среднем на 28% дольше, чем положено по договору.

Самые длительные переработки у учителей и медсестер — они работают в среднем на 40% дольше. На втором месте врачи и менеджеры по логистике — их сверхурочные достигают 34% от рабочего времени, на третьем — юристы (33%). Водители трудятся на 31% дольше, чем положено, воспитатели — на 29%, администраторы — на 28%, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие — на 27%. У программистов и системных администраторов переработки составляют в среднем по 18% от нормы рабочего времени.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Опрос Зарплаты потребительские расходы

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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