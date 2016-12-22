Рогозин пошутил о готовности «Роскосмоса» выиграть «маленькую войну»

В распоряжении «Роскосмоса» имеется 10 истребителей, и, если надо, он готов выиграть «маленькую войну», заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. Кроме того, корпорация выпускает «космические трамваи» и сельхозтехнику, добавил он

Дмитрий Рогозин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

«Роскосмос» готов выиграть «маленькую войну», поскольку имеет у себя 10 истребителей, сказал Дмитрий Рогозин в беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном. Видеозапись разговора Рогозин опубликовал в своем Twitter.

«Одной авиации могу сказать, сколько у нас. У нас 10 истребителей, у нас три вертолета, у нас три Ил-76, у нас шесть Ту-134, два Ту-204, два Ан-24, один Ан-26 и один Ан-12», — сказал Рогозин.

Додон переспросил: «А истребители для чего?» — «Для подготовки космонавтов. Л-39. В принципе, если надо, маленькую войну мы готовы выиграть», — смеясь, добавил глава «Роскосмоса».

​Рогозин пояснил, что самолеты Л-39 нужны корпорации для подготовки космонавтов.

Рассказывая о продукции «Роскосмоса», Рогозин заявил, что на предприятиях корпорации выпускаются трамваи, которые они называют «космическими». «Мы выпускаем трамваи, низкопольные современные трамваи. В Челябинской области. «Космические трамваи» мы их называем. 51% рынка трамваем в Российской Федерации — это «Роскосмос», — уточнил Рогозин.

По его словам, что на этом же предприятии делают двигатели для космических кораблей.

Ранее, 22 ноября, Рогозин признал, что производственное оборудование на предприятиях «Роскосмоса» устарело. «Несмотря на то что производственные фонды «Роскосмоса» сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, это вопрос только денег», — заявил он тогда. «Станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много», — заверил он, подчеркнув, что «Роскосмос» «точно поднимется даже при этом соотношении средств».



В начале месяца Рогозин заявил, что финансовая дыра в Центре имени Хруничева, который входит в «Роскосмос», составляет 111 млрд руб. Он уточнил тогда, что в сумму входят долги перед «Роскосмосом», пени и штрафы за просроченные контракты, а также кредиты, которые необходимо выплатить Сбербанку, Фондсервисбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку.