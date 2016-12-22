Рогозин рассказал об устаревшем оборудовании на предприятиях «Роскосмоса»

Доля современного оборудования на предприятиях «Роскосмоса» составляет не более 13%, заявил Рогозин. Однако, уверен он, «это вопрос только денег» и не помешает госкорпорации подняться

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Производственное оборудование предприятий «Роскосмоса» устарело, признал Дмитрий Рогозин. Однако это, заявил он «РИА Новости», не помешает госкорпорации подняться.

«Несмотря на то что производственные фонды «Роскосмоса» сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, это вопрос только денег», — заявил Рогозин. «Станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много», — заверил он, подчеркнув, что «Роскосмос» «точно поднимется даже при этом соотношении средств».

В декабре прошлого года деятельность госкорпорации подверг ​критике помощник президента России Андрей Белоусов. Он заявил, что в организации работает «огромная масса людей», которая «ни фига» не может «заработать деньги». А также подчеркнул, что «Роскосмос» с советских времен живет за счет бюджета и работает практически без прибыли.

В ноябре Рогозин рассказывал, что финансовая дыра производителя ракет «Протон» и «Ангара» (Центра им. Хруничева) составляет 111 млрд руб. В эту сумму, по его данным, в частности, входят банковские кредиты, штрафы за просроченные контракты и долги перед самим «Роскосмосом». Убыток производителя российских космических кораблей «Союз» и «Прогресс» (ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия») при этом в прошлом году составил 1,458 млрд руб.

В целом же согласно данным Минфина на конец прошлого года «Роскосмос» не отдал в бюджет 82% платежей, заложенных в прогноз поступлений (казна недосчиталась от корпорации 42,8 млрд руб., в бюджет в 2017 году та передала 9,5 млрд руб.). Подобный процент исполнения по доходам от «Роскосмоса» оказался самым низким среди всех администраторов доходов федерального бюджета — 18,2%.

В мае источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли сообщил, что в ближайшие три года власти могут пересмотреть действующую федеральную космическую программу из-за нехватки средств (она была принята в 2016 году и должна действовать до 2025 года). В связи с этим «Роскосмос», по информации собеседника агентства, в следующем году может получить из бюджета на 17 млрд руб. меньше, чем планировал. В 2020 году недофинансирование корпорации может составить 52 млрд руб., в 2021-м — 75 млрд руб., отмечал источник.