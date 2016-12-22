Рогозин оценил финансовую дыру в Центре им. Хруничева в ₽111 млрд

По данным главы «Роскосмоса», в долг входят банковские кредиты, штрафы за просроченные контракты и долги перед самой госкорпорацией

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Финансовая дыра в Центре имени Хруничева составляет 111 млрд руб. Об этом агентству «РИА Новости» заявил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что в сумму входят долги перед «Роскосмосом», пени и штрафы за просроченные контракты, а также кредиты, которые необходимо выплатить Сбербанку, Фондсервисбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку. В частности, долги перед госкорпорацией составляют 27 млрд руб. Сумма растет, так как зарплату сотрудникам центра фактически платит «Роскосмос», используя для этого бюджет, выделенный на программы, которые не реализуются, уточняет агентство.

Рогозин также заявил, что долги банкам Центр им. Хруничева начнет выплачивать в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет.

Дмитрий Рогозин также заявил, что договориться с банками об отсрочке позволило намерение корпорации провести до 2027 года 72 пуска ракет производства Центра имени Хруничева: по его словам, этот план убедил организацию не требовать немедленного возвращения кредитов.

«Этого более чем достаточно, чтобы рассчитаться. <...> С каждым банком я проговорил вопрос, что они не требуют деньги сейчас, а будут получать их, когда мы выйдем на массовое производство ракет, то есть в 2023 году», — сообщил Рогозин. «Пени и штрафы мы договорились сместить на десять лет вправо», — добавил он.

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Ранее Рогозин говорил, что в 2019 году планируется удвоить количество пусков ракет по сравнению с текущим годом и довести их число с 17 до 35.

АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» ранее вошло в список подконтрольных «Роскосмосу» компаний, долги которых перед государством планирует урегулировать Минфин. Помимо центра это также ПАО «Ракетно-космическая корпорация ‎«Энергия» им. С.П.Королева» и АО ‎«Ракетно-космический центр «Прогресс». Урегулирование их задолженностей Министерство финансов включило в проект федерального бюджета на 2019–2021 годы. Речь шла о неотработанных авансах по госконтрактам, однако тогда ни компании-должники, ни «Роскосмос, ни Минобороны информацию о суммах этих авансов не раскрывали.​