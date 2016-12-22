ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 65,21 EUR Нал. 75,58 74,53 USD Бирж. 65,64 -0,08 EUR Бирж. 75,10 +0,14 USD ЦБ. 65,65 +0,06 EUR ЦБ. 74,58 +0,16 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6395,00 +26,70 IMOEX 2375,21 +0,67% RTSI 1139,94 +0,76% Brent 73,05 +0,04% DJIA 25380,74 +1,06% Nasdaq 7433,68 +1,76%
Рогозин оценил финансовую дыру в Центре им. Хруничева в ₽111 млрд
Лента новостей
СМИ узнали о начале борьбы ЦБ со схемой обналички через малый бизнес 12:36, Финансы Подмосковного депутата задержали по подозрению в вымогательстве 12:33, Политика В Госдуме подготовили законопроект о создании кибердружины 12:24, Технологии и медиа Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 12:22, РБК и Schneider Electric Кафельников назвал капитанство Глушакова «плевком в душу» 12:15, Спорт Когда подорожает криптовалюта: глава BlackRock ждет легализации индустрии 12:10, Крипто Как построить жилой или садовый дом по новым правилам 12:09, Недвижимость В Москве заявили о снижении кадастровой стоимости жилья почти на 20% 11:59, Общество Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 11:56, РБК и Barilla Врачи рассказали о состоянии пострадавших при аварии плавдока 11:51, Общество Би-би-си сообщила о новой утечке данных пользователей Facebook 11:44, Технологии и медиа СМИ узнали об интересе «Спартака» к главному тренеру «Ноттингем Форест» 11:35, Спорт СМИ узнали о выводе нескольких стран из-под антииранских санкций США 11:26, Политика Личный опыт: я живу в пентхаусе 11:26, РБК и Элитная недвижимость Жена проходящего по делу об изнасиловании полицейского заявила об алиби 11:18, Общество Из СИЗО в Крыму освободили капитана задержанного в мае украинского судна 11:17, Политика В МВД подтвердили намерение сделать знак «Шипы» необязательным 11:13, Общество Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 11:13, РБК и Mastercard Глава Group-IB – РБК: «Сейчас политика мешает рынку кибербезопасности» 11:13, Стиль Рогозин оценил финансовую дыру в Центре им. Хруничева в ₽111 млрд 11:10, Политика Более половины россиян сочли свою зарплату удовлетворительной 11:09, Общество Рейтинг Bitcoin снова упал: Китай опубликовал новый список криптовалют 11:03, Крипто Как лидеры рынка осваивают онлайн-торговлю товарами для ремонта 10:59, Потребрынок  Тим Кук отнес Россию к слабым рынкам Apple 10:55, Бизнес Власти Крыма опровергли невыплату компенсации пострадавшей в Керчи 10:50, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 10:39, РБК и Thomson Reuters Непалец и костариканец обвинили сотрудницу банка в Москве в краже денег 10:37, Общество Знак «Шипы»: клеить или нет 10:35, Авто
Рогозин оценил финансовую дыру в Центре им. Хруничева в ₽111 млрд
Политика, 11:10
0
Рогозин оценил финансовую дыру в Центре им. Хруничева в ₽111 млрд
По данным главы «Роскосмоса», в долг входят банковские кредиты, штрафы за просроченные контракты и долги перед самой госкорпорацией
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Финансовая дыра в Центре имени Хруничева составляет 111 млрд руб. Об этом агентству «РИА Новости» заявил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что в сумму входят долги перед «Роскосмосом», пени и штрафы за просроченные контракты, а также кредиты, которые необходимо выплатить Сбербанку, Фондсервисбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку. В частности, долги перед госкорпорацией составляют 27 млрд руб. Сумма растет, так как зарплату сотрудникам центра фактически платит «Роскосмос», используя для этого бюджет, выделенный на программы, которые не реализуются, уточняет агентство.

Рогозин также заявил, что долги банкам Центр им. Хруничева начнет выплачивать в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет.

Дмитрий Рогозин также заявил, что договориться с банками об отсрочке позволило намерение корпорации провести до 2027 года 72 пуска ракет производства Центра имени Хруничева: по его словам, этот план убедил организацию не требовать немедленного возвращения кредитов.

«Этого более чем достаточно, чтобы рассчитаться. <...> С каждым банком я проговорил вопрос, что они не требуют деньги сейчас, а будут получать их, когда мы выйдем на массовое производство ракет, то есть в 2023 году», — сообщил Рогозин. «Пени и штрафы мы договорились сместить на десять лет вправо», — добавил он.

Космические долги: зачем в бюджет впишут проблемы компаний «Роскосмоса»
Экономика

Ранее Рогозин говорил, что в 2019 году планируется удвоить количество пусков ракет по сравнению с текущим годом и довести их число с 17 до 35.

АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» ранее вошло в список подконтрольных «Роскосмосу» компаний, долги которых перед государством планирует урегулировать Минфин. Помимо центра это также ПАО «Ракетно-космическая корпорация ‎«Энергия» им. С.П.Королева» и АО ‎«Ракетно-космический центр «Прогресс». Урегулирование их задолженностей Министерство финансов включило в проект федерального бюджета на 2019–2021 годы. Речь шла о неотработанных авансах по госконтрактам, однако тогда ни компании-должники, ни «Роскосмос, ни Минобороны информацию о суммах этих авансов не раскрывали.​

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: «Роскосмос» , Центр им. Хруничева
Главное
Из СИЗО в Крыму освободили капитана задержанного в мае украинского судна Политика
Материалы по теме
Рогозин назвал спекуляцией данные о сокращениях в Центре им. Хруничева Общество
Рогозин рассмотрит вопрос об отставке гендиректора Центра им. Хруничева Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter