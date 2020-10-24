В Баку сообщили о гибели российского подростка после «вражеского удара»

Юноша получил ранение неделю назад в Гяндже, сообщили в азербайджанской Генпрокуратуре. После этого он находился в больнице, однако спасти его не смогли

Фото: prokurorluq / Facebook

В результате «вражеского ракетного удара» по азербайджанскому городу Гянджа погиб гражданин России 2007-го года рождения, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

В Генпрокуратуре уточнили, что юноша получил ранение при ракетном ударе неделю назад, 17 октября. Врачи пытались спасти юношу, но не смогли. Он умер в больнице.

Также в ведомстве утверждают, что с утра 24 октября Армения проводит интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел Геранбойского и Тертерского районов страны. В результате атак погиб житель села Кябирли 2004-го года рождения.

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