Конфликт Армении и Азербайджана , 24 окт, 12:07
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В Баку сообщили о гибели российского подростка после «вражеского удара»
Юноша получил ранение неделю назад в Гяндже, сообщили в азербайджанской Генпрокуратуре. После этого он находился в больнице, однако спасти его не смогли
В результате «вражеского ракетного удара» по азербайджанскому городу Гянджа погиб гражданин России 2007-го года рождения, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
В Генпрокуратуре уточнили, что юноша получил ранение при ракетном ударе неделю назад, 17 октября. Врачи пытались спасти юношу, но не смогли. Он умер в больнице.
Также в ведомстве утверждают, что с утра 24 октября Армения проводит интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел Геранбойского и Тертерского районов страны. В результате атак погиб житель села Кябирли 2004-го года рождения.
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