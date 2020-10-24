Оперативный штаб исключил идею закрытия границ из-за пандемии

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не собирается рекомендовать закрыть границы России из-за заболеваемости COVID-19, сообщили журналистам в штабе.

«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — подтвердили РБК в оперштабе.

Накануне, 23 октября, ТАСС со ссылкой на источник писал, что оперативный штаб в пятницу обсуждал вопрос сокращения количества авиарейсов в Турцию. При этом тема закрытия уже открытых направлений и полного закрытия границ не поднималась, уточнил собеседник агентства.

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