В Хабаровске началась очередная субботняя акция в поддержку Фургала

В городской администрации сообщили, что на акцию вышли «около 300» человек. СМИ сообщают, что участники изменили маршрут шествия из-за выпавшего снега

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жители Хабаровска вышли на очередную субботнюю акцию протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает портал DVHab.

Участники митинга собрались на центральной площади Ленина и затем двинулись шествием по центральным улицам. Как передает издание, они скандируют «Выбор народа надо уважать» и «Хабаровск, выходи», у некоторых в руках флаги края и фотографии Фургала.

Накануне в городе выпал снег. Портал сообщает, что из-за скользких улиц протестующие изменили свой традиционный маршрут: они отказались спускаться по улице Тургенева, развернулись на Комсомольской площади и двинулись в обратную сторону по улице Муравьева-Амурского.

По данным DVHab, в акции принимают участие несколько сотен человек. В администрации Хабаровская, в свою очередь, оценили число участников как «около 300». В пресс-службе администрации сообщили, что из-за циклона число участников субботних акций сократилось и на центральную площадь города вышло «вдвое меньше» человек, чем в прошлые выходные. Тогда в мэрии сообщали об около 500 протестующих.