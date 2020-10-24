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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске началась очередная субботняя акция в поддержку Фургала

В городской администрации сообщили, что на акцию вышли «около 300» человек. СМИ сообщают, что участники изменили маршрут шествия из-за выпавшего снега
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жители Хабаровска вышли на очередную субботнюю акцию протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает портал DVHab.

Участники митинга собрались на центральной площади Ленина и затем двинулись шествием по центральным улицам. Как передает издание, они скандируют «Выбор народа надо уважать» и «Хабаровск, выходи», у некоторых в руках флаги края и фотографии Фургала.

Накануне в городе выпал снег. Портал сообщает, что из-за скользких улиц протестующие изменили свой традиционный маршрут: они отказались спускаться по улице Тургенева, развернулись на Комсомольской площади и двинулись в обратную сторону по улице Муравьева-Амурского.

По данным DVHab, в акции принимают участие несколько сотен человек. В администрации Хабаровская, в свою очередь, оценили число участников как «около 300». В пресс-службе администрации сообщили, что из-за циклона число участников субботних акций сократилось и на центральную площадь города вышло «вдвое меньше» человек, чем в прошлые выходные. Тогда в мэрии сообщали об около 500 протестующих.

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Сергей Фургал

Это 16-й субботний митинг в поддержку арестованного экс-губернатора.
Фургала задержали 9 июля, после этого его отправили в Москву и арестовали. В столице ему предъявили обвинения в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в 2000-х годах. Сам он свою вину не признает. 20 июля президент Владимир Путин отстранил Фургала от должности и назначил на должность врио губернатора Михаила Дегтярева. В начале сентября суд продлил Фургалу срок содержания под стражей до 9 декабря.

С момента ареста Фургала в Хабаровске и других городах проходят акции в его поддержку. Участники требуют проведения прозрачного и честного судебного процесса над ним регионе, а не в Москве. Также во время протестов жители выступали за отставку мэра Хабаровска Сергея Кравчука и Михаила Дегтярева.

Авторы
Мария Лисицына, Анастасия Батманова
Хабаровск акция протеста Сергей Фургал
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В Хабаровске прошла очередная субботняя акция в поддержку Фургала
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