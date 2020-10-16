Адвокат заявил о необходимости оказания медицинской помощи Фургалу

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который находится в московском СИЗО по обвинению в организации убийств, будет настаивать на том, чтобы ему была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил РБК адвокат Фургала Борис Кожемякин.

По словам Кожемякина, Фургал проходил плановое обследование в Хабаровске, и ему было рекомендовано регулярно проверяться — раз в три-четыре месяца.

«Вот мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы такого рода обследование ему было организовано. Мы будем настаивать, чтобы ему была оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказал Кожемякин.

По его словам, отсутствие в СИЗО оборудования для компьютерной томографии (КТ) не должно стать причиной отказа от обследования. «Когда состоянию здоровья есть реальная угроза, можно организовать обследование в любой клинике, для Следственного комитета это не проблема», — отметил он.

Кожемякин добавил, что защитники экс-губернатора еще не знакомы со всеми медицинскими документами, в частности, выписками хабаровских врачей о здоровье Фургала. По его словам, есть информация, что такими документами якобы располагает следствие. В таком случае бумаги должны направить в следственный изолятор для организации обследования, отметил он.