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Дело губернатора Фургала ,  
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Адвокат заявил о необходимости оказания медицинской помощи Фургалу

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который находится в московском СИЗО по обвинению в организации убийств, будет настаивать на том, чтобы ему была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил РБК адвокат Фургала Борис Кожемякин.

По словам Кожемякина, Фургал проходил плановое обследование в Хабаровске, и ему было рекомендовано регулярно проверяться — раз в три-четыре месяца.

«Вот мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы такого рода обследование ему было организовано. Мы будем настаивать, чтобы ему была оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказал Кожемякин.

По его словам, отсутствие в СИЗО оборудования для компьютерной томографии (КТ) не должно стать причиной отказа от обследования. «Когда состоянию здоровья есть реальная угроза, можно организовать обследование в любой клинике, для Следственного комитета это не проблема», — отметил он.

Кожемякин добавил, что защитники экс-губернатора еще не знакомы со всеми медицинскими документами, в частности, выписками хабаровских врачей о здоровье Фургала. По его словам, есть информация, что такими документами якобы располагает следствие. В таком случае бумаги должны направить в следственный изолятор для организации обследования, отметил он.

В Хабаровске началась очередная субботняя акция в защиту Фургала
Политика
Фото:Dvhub.ru

Ранее член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала в Instargam, что у Фургала наблюдаются проблемы со здоровьем. По ее словам, их выявили врачи в Хабаровске незадолго до того, как экс-губернатора арестовали. Меркачева не стала раскрывать подробности, сославшись на отсутствие разрешения Фургала. При этом она уточнила, что экс-главе Хабаровского края необходимо сделать КТ.

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«У следователя есть медицинские документы, выписки из хабаровских больниц, где это сказано, однако следователи почему-то эти все документы не отдают в медчасть СИЗО», — сказала она.

По ее словам, КТ нет ни в одном СИЗО, поэтому Фургала нужно вывести и обследовать в обычной больнице. Она сообщила, что правозащитники написали рекомендацию и попросили адвокатов «ускориться».

Сергея Фургала задержали 9 июля. По данным Следственного комитета, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. Фургал не признает вину. Президент России Владимир Путин 20 июля отрешил его от должности губернатора в связи с утратой доверия и назначил временно исполняющим обязанности главы региона члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

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