Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе

Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе

Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ отправится в колонию за попытку майнинга биткоинов на суперкомпьютере, запущенном в 2011 году. Ранее по этому делу суд оштрафовал другого сотрудника центра

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Саровский городской суд Нижегородской области приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам лишения свободы за попытку намайнить биткоины на рабочем месте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Рыбкин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Он также будет обязан выплатить штраф в размере 200 тыс. руб. Приговор в силу не вступил, у сторон есть десять дней на обжалование.

Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде. Рыбкина на два года лишили права занимать определенные должности в сфере компьютерной деятельности.

В феврале 2018 года стало известно о задержании троих сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, которые попытались использовать служебные вычислительные мощности для майнинга криптовалюты. В конце сентября 2019-го суд Сарова оштрафовал на 450 тыс. руб. за майнинг на рабочем месте сотрудника института Дениса Байкова. Еще один фигурант дела Андрей Шатохин сейчас ожидает приговора суда.